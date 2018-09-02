آمادگی کامل پلیس راهور برای کنترل ترافیک در زمان بازگشت حجاج

سرهنگ فضل‌الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی، همکاران پلیس راهور از ۲ ساعت قبل از فرود هواپیمای حامل حجاج تا ۲ ساعت بعد از زمان اعلام شده در محورهای منتهی به فرودگاه حضور مستمر خواهند داشت.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه افزود: هیچ گونه محدودیت ترافیکی در ساعت های اعلام شده در بحث بازگشت حجاج نخواهیم داشت.

وی بیان داشت: پیش بینی ما این است که از مسیر میدان شهدا تا میدان امام خمینی (ره) و از مسیر میدان امام خمینی (ره) تا پل ولایت شاهد ترافیک باشیم که همکاران پلیس راهور در این مسیرها حضور مستمر خواهند داشت.