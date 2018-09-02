۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۲۱

رییس پلیس راهور کرمانشاه مطرح کرد

آمادگی کامل پلیس راهور برای کنترل ترافیک در زمان بازگشت حجاج

کرمانشاه- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از آمادگی کامل پلیس راهور برای کنترل ترافیک محورهای منتهی به فرودگاه در زمان بازگشت حجاج خبر داد.

سرهنگ فضل‌الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی، همکاران پلیس راهور از ۲ ساعت قبل از فرود هواپیمای حامل حجاج تا ۲ ساعت بعد از زمان اعلام شده در محورهای منتهی به فرودگاه حضور مستمر خواهند داشت.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه افزود: هیچ گونه محدودیت ترافیکی در  ساعت های اعلام شده در بحث بازگشت حجاج نخواهیم داشت.

وی بیان داشت: پیش بینی ما این است که از مسیر میدان شهدا تا میدان امام خمینی (ره) و از مسیر میدان امام خمینی (ره) تا پل ولایت شاهد ترافیک باشیم که همکاران پلیس راهور در این مسیرها حضور مستمر خواهند داشت.

