استاندار قزوین درخشش ورزشکاران آسیایی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در پی درخشش خیره کننده و بی نظیر نمایندگان شایسته و ارزنده ورزش استان قزوین در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ در جاکارتا که منجر به کسب ۳ مدال طلا و ۱ برنز شد پیام تبریکی صادر کرد.

در این پیام آمده است:درسایه الطاف حضرت حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر(عج) در ماه پرخیر و برکت ذی الحجه، قهرمانان ارزنده و اخلاق مدار ورزش ایران اسلامی و استان قزوین بار دیگر افتخارآفرینی کردند و روزی رویایی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جامعه موفق ورزش و جوانان کشورمان رقم زد تا برگ زرین دیگری را برای استان همیشه قهرمان قزوین رقم بزنند.

قهرمانان و فرزندان غیور استان شهید پرور قزوین با عملکردی بی نظیر و درخشان افتخار بسیار ارزشمندی را برای ایران اسلامی و استان قزوین کسب کردند و با کسب ۳ مدال طلا توسط رضا علیپور در سنگنوردی، بهمن عسگری در کاراته و مهدی مرندی در والیبال و مدال برنز خانم تهمینه کربلایی صادقی در پنچاک سیلات؛ عملکرد بی نظیری در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی در جاکارتا اندونزی داشتند و با کسب ۴ مدال رنگارنگ، افتخاری ارزشمند برای کشورمان و استان همیشه سرافراز قزوین رقم زدند.

اینجانب این موفقیت بسیار ارزشمند را به مردم همیشه قهرمان ایران اسلامی و استان قزوین، مدیران و هیئت های ورزشی استان، جامعه ورزش و خانواده این قهرمانان افتخارآفرین تبریک گفته موفقیت و توفیق همگان را از درگاه ایزد منان خواستارم.