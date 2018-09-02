  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۴۴

کسب ۴ مدال توسط ورزشکاران قزوین:

استاندار قزوین درخشش ورزشکاران آسیایی را تبریک گفت

استاندار قزوین درخشش ورزشکاران آسیایی را تبریک گفت

قزوین- استاندار قزوین در پی درخشش کاروان ورزشی استان قزوین در بازیهای آسیایی جاکارتای اندونزی پیام تبریکی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در پی درخشش خیره کننده و بی نظیر نمایندگان شایسته و ارزنده ورزش استان قزوین در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۱۸  در جاکارتا که منجر به کسب ۳ مدال طلا و ۱ برنز شد پیام تبریکی صادر کرد.

در این پیام آمده است:درسایه الطاف حضرت حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر(عج) در ماه پرخیر و برکت ذی الحجه، قهرمانان ارزنده و اخلاق مدار ورزش ایران اسلامی و استان قزوین بار دیگر افتخارآفرینی کردند و روزی رویایی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جامعه موفق ورزش و جوانان کشورمان رقم زد تا برگ زرین دیگری را برای استان همیشه قهرمان قزوین رقم بزنند.

قهرمانان و فرزندان غیور استان شهید پرور قزوین با عملکردی بی نظیر و درخشان افتخار بسیار ارزشمندی را برای ایران اسلامی و استان قزوین کسب کردند و با  کسب ۳ مدال طلا توسط رضا علیپور در سنگنوردی، بهمن عسگری در کاراته و مهدی مرندی در والیبال و مدال برنز خانم تهمینه کربلایی صادقی در پنچاک سیلات؛ عملکرد بی نظیری در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی در جاکارتا اندونزی داشتند و با کسب ۴ مدال رنگارنگ، افتخاری ارزشمند برای کشورمان و استان همیشه سرافراز قزوین رقم زدند.

اینجانب این موفقیت بسیار ارزشمند را به مردم همیشه قهرمان ایران اسلامی و استان قزوین، مدیران و هیئت های ورزشی استان، جامعه ورزش و خانواده این قهرمانان افتخارآفرین تبریک گفته موفقیت و توفیق همگان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

کد مطلب 4392295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها