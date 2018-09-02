به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت: ائتلاف النصر فردا در پارلمان حاضر خواهد شد و من به عنوان نخست وزیر و برنده در انتخابات حضور پیدا می کنم اما سوگند قانون اساسی نخواهم خورد زیرا آن مانع از انجام وظایف اجرایی ام خواهد شد.

وی افزود: برخی خواسته های کردها و سنی ها قابل اجرایی شدن است و ما آماده گفتگو هستیم.

العبادی در ادامه گفت: فالح الفیاض نماینده ائتلاف النصر نیست و اگر به نام ائتلاف النصر سخن بگوید علیه وی شکایت خواهیم کرد.

وی اعلام کرد: برخی طرفهای عراقی سندی امضا کرده اند که به موجب آن از مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک چشم پوشی می کنند.

شایان ذکر است که فردا دوشنبه اولین جلسه مجلس جدید پس از اینکه دادگاه فدرال نتایج انتخابات را تایید کرد و فواد معصوم رئیس جمهور عراق سوم سپتامبر را به عنوان موعد برگزاری جلسه پارلمان مشخص کرد، برگزار خواهد شد.