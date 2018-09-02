تکمیل جاده میاندوآب – میانه زمینه ساز توسعه چاراویماق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صابر تقویمی عصر یکشنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان شرقی از این شهرستان اظهار داشت: شهرستان چاراویماق جزو شهرستان هایی با تراکم نسبی کم است به طوری که در هر کیلومتر مربع آن ۱۰ نفر زندگی می کنند و بدین ترتیب جمعیت شهرستان پایین است.

وی ادامه داد: اگر موفق به تامین زیرساخت ها در شهرستان شویم شاهد افزایش جمعیت و مهاجرت معکوس خواهیم بود.

تقویمی با اشاره ای به ظرفیت های پیش بینی شده این شهرستان در سند تدبیر و توسعه گفت: بخش های کشاوری و دامداری این شهرستان پتانسیل بسیار بالایی دارد، همچنین در بخش معدنی نیز ظرفیت خوبی داریم.

فرماندار چاراویماق ادامه داد: آب این شهرستان از رودخانه آیدوغموش تامین می شود که آب این رودخانه در پشت سد ایدوغموش میانه ذخیره شده و مورد بهره وری این شهرستان قرار نمی گیرد و این در حالی است که بیشتر روستاهای این شهرستان مشکل آب شرب دارند.

وی افزود: همچنین تکمیل شدن جاده میاندوآب، قره آغاج، میانه یکی از مسائلی است که پیگیری ویژه تری نیاز دارد.

تقویمی با بیان اینکه افزایش جمعیت مساوی با افزایش تولید خواهد بود، گفت: با کمک مردم منطقه می توانیم شاهد تحول بزرگی در این شهرستان محروم باشیم.