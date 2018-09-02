رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول الله(ص) در مرند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قهرمان زاده فرمانده سپاه شهرستان مرند، عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از برگزاری رزمایش بزرگ سپاهیان محمد(ص) خبر داد و ابراز داشت: رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول الله(ص) از ۹ تا ۲۹ شهریورماه همزمان با سطح کشور، در شهرستان مرند برگزار می شود.

وی افزود: این رزمایش با حضور گروه های جهادی و اقتدار گردان های بیت المقدس اجرا می شود که مرحله اول در سطح شهرستان و مرحله دوم در سطح استان برگزار خواهد شد.

قهرمان زاده با اشاره به اهداف این رزمایش خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این رزمایش، ایجاد امید و نشاط در جامعه و در کنار دولت بودن برای خدمت بی منت به مردم است، همان گونه که در ۸ سال دفاع مقدس در کنار یکدیگر حضور داشتند.

فرمانده سپاه شهرستان مرند با بیان اینکه دشمن تلاش می کند احساس امنیت را از مردم بگیرد، تاکید کرد: جنگ اقتصادی دشمن امروز علیه انقلاب اسلامی آغاز شده و سپاه و بسیج نیز در کنار دولت حضور دارند تا توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

وی ابراز داشت: این رزمایش بزرگ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری با حضور گروه های جهادی در مناطق حاشیه نشین شهر مرند برگزار می شود.

قهرمان زاده افزود: ۹ هزار نفر در مناطق محروم «اردکلو» و «استمز» مرند زندگی می کنند، اما وجود خط راه آهن در این منطقه، سطح ارائه خدمات عمومی در این منطقه را کاهش داده به گونه ای که این منطقه با دهیاری اداره می شود، در حالی که تعداد جمعیت آن بیش از برخی از شهرهاست.

فرمانده سپاه شهرستان مرند گفت: اکیپ پزشکی با همکاری جامعه پزشکی، بهداشت و درمان و بهداری سپاه ناحیه مرند با ویزیت رایگان، غربالگری، فشار خون، دندانپزشکی و... در مناطق محروم شهرستان مرند مستقر می شوند.

وی خاطرنشان کرد: مهندسین کشاورزی و دامپزشکی نیز جهت واکسیناسیون دام و طیور در این رزمایش حضور خواهند داشت که در کنار آن آموزش های لازم نیز به مردم ارائه می شود.

تشکیل صندوق اشتغال در مرند

قهرمان زاده همچنین از احداث خانه های محروم خبر داد و عنوان کرد: امسال ۲۱ واحد مسکونی ویژه مستمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به همت بسیجیان در حال احداث است.

فرمانده سپاه شهرستان مرند تاکید کرد: کارگاه های پیشگیری و آگاه سازی آسیب های اجتماعی ویژه نوجوانان و جوانان در قالب این رزمایش دایر خواهد شد.

وی ترویج فرهنگ و زندگی ایرانی اسلامی، برگزاری کلاس های تقویتی و آموزشی، اردوی آموزشی، اردوی جهادی و طرح هجرت، نشست روشنگری با حضور روحانیون و بسیج طلاب، را از دیگر برنامه های این رزمایش برشمرد.

قهرمان زاده در بخش دیگری از تشکیل صندوق اشتغال زایی خبر داد و اظهار داشت: ۵۰۰ گروه ۱۰ تا ۲۰ نفره در قالب صندوق اشتغال وعمران و آبادانی روستایی تشکیل شده است.

فرمانده سپاه شهرستان مرند همچنین گفت: طرح کرامت نیز با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند برای تامین لوازم تحصیل ۱۵۰ دانش آموز در آستانه بازگشایی مدارس اجرا می شود.

وی بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم تاکید کرد و اذعان داشت: فعالیت های بسیج مسجدمحور بوده و بدون هیچ منتی، در خدمت مردم است.

ضرورت تقویت وحدت در جامعه

قهرمان زاده در ادامه حفظ وحدت جامعه را از اوجب واجبات دانست و گفت: رسانه ها و خبرنگاران، باید در وضعیت کنونی حاکم بر فضای جامعه، وحدت را تقویت کنند.

فرمانده سپاه شهرستان مرند افزود: ما امروز در میدان جنگ اقتصادی هستیم و دشمن اتاق ویژه ای در این زمینه علیه ایران اسلامی راه اندازی کرده است.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: در هیئات عزاداری باید مفاهیم اسلام ناب محمدی ترویج و اجرایی شود، دشمن اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی را ترویج می دهد تا آسیب هایی در برخی هیئات مذهبی ایجاد کند.