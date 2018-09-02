به گزارش خبرنگار مهر، سی‌امین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه امروز یکشنبه با دستور کار اصلی بررسی دستورالعمل ابلاغی طرح «رونق تولید» و به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد.

جای معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در جلسه‌ خالی بود و الهی‌تبار معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه که همزمان سرپرستی این معاونت را بیش از یک ماه است که بر عهده گرفته در اواخر جلسه به جمع اضافه شد.

در ابتدای جلسه گزارشی از این دستورالعمل ابلاغی توسط محسن رستمی سرپرست سازمان صمت کرمانشاه ارائه و اعتبار ۴۰۰ میلیون تومانی مصوب ابلاغ شد؛ این اعتبارات قرار است بین سه بخش صنعت و معدن، جهادکشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری استان تقسیم شود.

از نکات جالب این طرح نادیده گرفتن بخش تجارت یکی از مهمترین بخش‌های استان بود که مورد انتقاد مسئولان اتاق بازرگانی قرار گرفت؛ همچنین طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی و واحدهای اقتصادی دارای مشکل نقدینگی که با دریافت این تسهیلات به کارشان ادامه می‌دهند مشمول این طرح می‌شوند.

یکی از موضوعات دیگر طرح مذکور این بود که افرادی که چک برگشتی یا بدهی معوق هم دارند می‌توانند در صورت مشمول بودن از این تسهیلات استفاده کنند؛ هرچند اعلام شد با وجود تسهیلات کم‌بهره‌ای همچون کمک‌های فنی اعتباری و تسهیلات اشتغال روستایی سود ۱۷ درصدی این تسهیلات چندان جذابیتی برای واحدها ندارد.

این تقسیم‌بندی به گونه‌ای انجام شده بود که ۱۸۰ میلیارد تومان سهم صنعت و معدن، ۱۴۰ میلیارد تومان سهم جهادکشاورزی و ۸۰ میلیارد تومان سهم میراث فرهنگی و گردشگری بود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی به سهم این سازمان معترض بود، البته نه از این جهت که سهمشان کم است بلکه سهم تخصیصی به جهادکشاورزی را بسیار بیشتر از نیاز این سازمان اعلام کرد!

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم اعلام کرد که پروژه‌هایی برای جذب این میزان تسهیلات با شریط قید شده ندارند!

به نظر تولید استان روی ریل رونق است که مدیران استان حاضرند به راحتی قید اعتبارات را بزنند و شاید هم واقعا این همه پروژه ناتمام در استان تامین اعتبار شده‌اند و اشباع هستند و دیگری نیازی به این اعتبارات ندارند.

تعیین سهم بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات هم از مشکلات دیگری بود که تقریبا بی‌نتیجه ماند اما باید ظرف روزهای آینده در این خصوص به تفاهم برسند.

موضوع تعیین دستگاه نظارتی بر کارگروه طرح رونق تولید براساس دستورالعمل فوق بر عهده استاندار است و استاندار کرمانشاه این موضوع را با مدیران کل صمت، جهادکشاورزی و میراث فرهنگی استان در میان گذاشت؛ مدیرکل میراث فرهنگی اظهار داشت که اصولا دستگاه‌های نظارتی بر اساس خبر انحراف ورود می‌کنند و رییس سازمان جهادکشاورزی هم گفت که این دستگاه‌ها نیروی کافی برای این کار ندارند!

این اظهارات تلویحا به رد حضور دستگاه‌های نظارتی در این کارگروه اشاره داشت که معاون سیاسی استاندار برای جلوگیری از حواشی این اظهارات پیشنهاد داد که خود استاندار در این زمینه تصمیم بگیرد.

انطباق نداشتن دستورالعمل وزارت صمت و همچنین بانک مرکزی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که در مواردی ایجاد ابهام می‌کرد و استاندار خواستار پیشنهاد برای رفع آنها شد.