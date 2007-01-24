بوش باز هم به افکارعمومی اعتنایی نکرد / آمریکاییها اعتمادی به سیاستهای بوش ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با بیان این مطلب نوشت : جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته از سخنرانی سالیانه خود استفاده کرد تا انرژی تازه ای را در ریاست جمهوری خود در برابر آنچه که ممکن است بزرگترین اختلافاتی باشد که هر مدیر اجرایی با آن در یک نسل روبروست، ایجاد کند.

" دان بالز" نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند : روسای جمهور دیگر نیز با چنین لحظات دشواری روبرو بوده اند ، اما تعداد کمی با ترکیب موانعی روبرو بودند که هم اکنون درپیش روی کاخ سفید قرار دارد. بوش در حالی وارد کنگره شد که میزان محبوبیت وی در پایین ترین سطح خود بود و دموکراتها، اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تشکیل می دادند و این در حالی بود که توجهات به سرعت بر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 متمرکز است که جانشین وی در این انتخابات تعیین خواهد شد.

در ادامه این مطلب آمده است : مشکلات بوش همگی از یک مسئله ریشه می گیرد. اعتماد عمومی به سیاست وی درباره عراق از بین رفته و در رویارویی با مدارکی که دال بر تمایل آمریکاییها برای تغییرمسیر آنهاست، رئیس جمهور طرح جدید خود را مبنی بر افزایش شمار نظامیان در عراق انتخاب کرده و این مسیری است که مردم تا حد زیادی با آن مخالفند.

نویسنده خاطر نشان می کند: اما پاسخ شب گذشته وی یک سخنرانی بود که تا حد زیادی در ادامه سبک رهبری وی صورت

می گرفت و چیزی بود که وی مکررا آن را تکرار کرده است. سخنرانی شب گذشته وی دو سخنرانی در یکی بود. بوش درباره طرحهای داخلی با حس کمی صحبت می کرد، اما زمانی که به باره عراق و تروریسم می رسید؛ با اشتیاق و مصمم مثل همیشه صحبت می کرد.

به گزارش مهر، بالز می افزاید: فضا در کنگره تغییر کرده که حاکی از اختلافات بر سر سیاست بوش درباره عراق است. وقتی که رئیس جمهور خواستار فرصتی برای کارساز بودن سیاست خود درباره عراق شد؛ جمهوریخواهان با استقبال از آن، وی را تحسین کردند و این در حالی بود که دموکراتها و نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا همچنان روی صندلی خود نشسته بودند.

نویسنده تصریح می کند : طی شش ماه گذشته یک تغییر اساسی درافکار عمومی وجود داشته است. از دیرباز اکثر آمریکاییها به این نتیجه رسیده بودند که تصمیم رئیس جمهور برای رفتن به جنگ اشتباه بوده است و این در حالی بود که دولت آمریکا تلاش می کرد تا بر نتایج شکست در این جنگ تمرکز کند. اما امروز این تلاش در افکار عمومی جهان شکست خورده است. در نظرسنجیها بدبینی مردم به نتایج جنگ عراق افزیش یافته است.

واشنگتن پست به نقل از "چارلز شومر" دموکرات رده سوم آمریکا در سنا نوشت : بوش تاکنون هیچ نشانه ای از تمایل واقعی مصالحه با دموکراتها در مسائلی از جمله عراق و مراقبتهای بهداشتی نشان نداده است.

در پایان این مطلب آمده است : بوش ذاتا یک رقیب است و سخنرانی سالیانه وی این مسئله را یادآوری کرد که وی به حرکت عقاید خود حتی در رویارویی با تردیدهای گسترده عمومی ادامه خواهد داد.