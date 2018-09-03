دفترچه بیمه تامین اجتماعی تا پایان آذر حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان سراج الدین عارف نیا، با بیان اینکه دفترچه بیمه تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال جاری حذف خواهد شد، گفت: حدود ۱۳۷ مرکز مجری برنامه هستند و ۶۵ مرکز تک پزشک در استان فعالیت دارند.

وی بر لزوم تجهیز مراکز جامع سلامت و خانه های بهداشت تاکید کرد و گفت: زیرساخت های ارتباطی تامین شده است و حدود ۹۵ درصد واحدهای زیر پوشش استان به اینترنت متصل شدند.

در ادامه سید مهدی حسینی، مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان از همپوشانی ۱۲۲ هزار بیمه تامین اجتماعی با بیمه سلامت در این استان خبر داد و گفت: گلستان به عنوان نخستین استان توانسته در زمینه همپوشانی بیمه ورود پیدا کند و تمام روستاهای استان وارد سیستم ناب شدند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک در استان مدیریت منابع اتفاق افتاده است، یادآور شد: ۱۲۲ هزار نفر بیمه تامین اجتماعی در روستاهای استان گلستان همپوشانی با بیمه سلامت دارند که این نتیجه همدلی است.

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان با بیان اینکه باید با فرهنگ سازی و مشارکت جمعی تغییر رفتار را در مردم ایجاد کنیم، افزود: با شکل گیری کلینیک های ویژه از ظرفیت متخصصان استفاده شد، در این راستا تغییر رفتار مردم کار سختی است مردم باید بدانند که این تغییر به نفع آن ها است.

حسینی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد کلینیک های ویژه توسط روستاییان استفاده شده است، اظهار کرد: با اجرای نظام ارجاع الکترونیک این میزان به۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.