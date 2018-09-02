محمود عباس: فلسطین همچنان به راه حل «تشکیل دو دولت» باور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خبرگزاری رسمی فلسطین گزارش داد که «محمود عباس» روز شنبه در نشستی با حضور یک هیأت نمایندگی از جنبش اسرائیلی موسوم به «صلح اکنون» در رام الله گفت: «فلسطین همچنان به صلح بر مبنای راه حل تشکیل دو دولت باور دارد».

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین اظهار داشت: «بدون توجه به بزرگی چالشها و مشکلات پیش رو، باید به صلح دست یافت؛ برای آینده ای بهتر برای فرزندانمان و برای جوانانمان از هر دو ملت».

وی در ادامه افزود: «به رغم تمام شرایط دشواری که با آن روبه رو هستیم، ما هنوز به صلح بر مبنای راه حلهای مشروع بین المللی و راه حل تشکیل دو دولت جهت بنیانگذاری یک دولت مدنی که در راستای گسترش فرهنگ و صلح در جهان کار می کند، باور داریم».

محمود عباس در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که از زمان اعلام انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس از سوی «دونالد ترامپ»، تماسهای وی با دولت آمریکا قطع شده است.