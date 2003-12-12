برائتي و آرين سوم شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" درديداررده بندي وزن 66 كيلوگرم حسن آرين توانست بانتيجه 3 بر2 مقابل ابوالفضل بهكارازتوابع تهران به پيروزي برسد وصاحب مدال برنزشود.
دروزن 74 كيلوگرم ودرديداررده بندي مهدي برائتي كشتي گيرتهراني تيم كيش به پيروزي 3 بريك مقابل ماشاءالله حسيني از كرمانشاه دست يافت وصاحب گردن آويزبرنزشد.
مهدي برائتي و حسن آرين به مدالهاي برنز وزنهاي 74 و 66 كيلوگرم مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور دست يافتند.
به گزارش خبرنگار" مهر" درديداررده بندي وزن 66 كيلوگرم حسن آرين توانست بانتيجه 3 بر2 مقابل ابوالفضل بهكارازتوابع تهران به پيروزي برسد وصاحب مدال برنزشود.
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