برائتي و آرين سوم شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" درديداررده بندي وزن 66 كيلوگرم حسن آرين توانست بانتيجه 3 بر2 مقابل ابوالفضل بهكارازتوابع تهران به پيروزي برسد وصاحب مدال برنزشود.

دروزن 74 كيلوگرم ودرديداررده بندي مهدي برائتي كشتي گيرتهراني تيم كيش به پيروزي 3 بريك مقابل ماشاءالله حسيني از كرمانشاه دست يافت وصاحب گردن آويزبرنزشد.