آلبوم غروب کودکی اثر هنرمند کامبیز کریمی در سنندج رونمایی شد

بە گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه مراسم رونمایی از آلبوم غروب کودکی اثری از کامبیز کریمی در خانه کُرد و با حضور جمع زیادی از علاقمندان بە زبان و ادبیات کردی برگزار شد.

این آلبوم در برگرفته ۱۵ شعر، شاعرمعاصر کُرد کامبیز کریمی همراه با قطعاتی از موسیقی به آهنگ سازی و تنظیم شهرام علی محمدی در خانه کُرد سنندج رونمایی می‌شود.

در ابتدای این مراسم امین مرادی، رئیس حوزه هنری کردستان گفت: از زمانی که رهبری به کردستان سفر کردند و کردستان را استانی فرهنگی نام نهادند دریچه و فرصت بسیار خوبی برای فعالیت هنرمندان و اهل فرهنگ کردستان به وجود آمده است.

وی در ادامه افزود: حوزه هنری کردستان در راستای نیل به این هدف مهم و ارتقاء هرچه بیشتر هنر و ادب کردستان هرآنچه از وی ساخته است متقبل خواهد شد. در حال حاضر هم استدیو ضبط موسیقی حوزه هنری در سینما بهمن راه اندازی شده است و آماده همکاری با تمام هنرمندان است.

مرادی تاکید کرد: هنر و هنرمند بدون پروسه خلق و تولید ماندگار نخواهد بود، تمامی هنرمندان کردستانی که در سطح ملی و بین المللی مطرح هستند با پشتکار و مداوم بودن در تولید به این جایگاه دست یافتند. یکی از اساتید کردستانی که مدام در حال خلق کردن و نوشتن است بدون شک کامبیز کریمی است، وی پیشنهاد این آلبوم رابه حوزه هنری دادند و ما هم بی درنگ پشتیبانی کردیم و امروز که آلبوم با این کیفت تولید شده است به آن می بالیم.

در ادامه مراسم رونمایی از آلبوم غروب کودکی، عطا نهایی، رمان نویس نامی ‌درباره شعرهای کامبیز کریمی گفت: قبل از گفتن از جنس شعر آقای کریمی من باید به شعر قبل از وی اشاره کنم. شعر نو کردی در کردستان ایران قدمتی ۵۰ ساله دارد و قبل از این نسل جدید شعرها سیاسی، ایدولوژیک و اجتماعی بودن.

وی افزود: دوره ای که شاعران زبان گویای جامعه کردی بودند. این روند تا زمان کسانی چون جلال ملکشاه که هم دوره با تحولاتی انقلابی در ایران بودند ادامه داشت.

این نویسنده کرد گفت: اما از دهه ۷۰ به بعد نسلی نو به میدان می آید که تجارب شخصی زندگی خویش را به شعر کردی تزریق می کند، کامبیز کریمی یکی از مهمترین افراد شاخص در این نسل جدید است که اگرچه با همان زبان کردی سورانی حماسی شده می نویسد اما قالب های باب شده را درهم می شکند و از خیابان سیروس، کوچه سپورآباد و از پنجره خانه ای کوچک در سنندج به جهان می نگرد.

وی در ادامه گفت: اهمیت شعر کریمی در این است که جرات و نگاه و تجربه خود را به شعری کردی افزود، به همین دلیل شعرهای وی پر از درد جوانی کرد است. شعرهای این شاعر دارای ۳ ویژگی مشخص اند که‌ عبارتند از عاشقانه، سفر و مرگ. این ۳ ویژگی در شعرهای کریمی موج می زند و هرکدام را بگونه ای شگفت و از نگاهی شخصی شاعر بیان می کند.

در ادامه‌ برنامه امید ورزنده، رئیس مرکز کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: تقریبا ۱۰۰ سال پیش در اروپا باب شد که‌ شاعران به‌ زبان خویش شعرهایشان را دکلمه کنند که‌ با پیشوازی خوب مردم روبرو شد در ایران کسانی چون احمد شاملو در این کار پیشتاز بودند، در اقلیم کردستان شیرکو بی کس پرچمدار این مسئله بود و در کردستان ایران هم کامبیز کریمی به شیوه ای حرفه ای کار را انجام داده است.

وی افزود: یکی از ویژگی های مهم شعرهای کامبیز کریمی جرات ایشان در سرودن شعر با لهجه اردلانی یا سنندجی است، تا قبل از این به کار بردن این لهجه ها در ادبیات کردی به‌ نوعی تابو بود، اما کریمی در عین رعایت اصول و قواعد زبان رسمی کردی با صراحت لهجه اردلانی را به‌ خدمت گرفت.

این استاد دانشگاهی کردستان گفت: دوستان از ویژگی های شعری کریمی سخن گفتند و نیازی به‌ تکرار نیست. ولی یکی از مواردی که‌ بدان اشاره نشد پارادوکس زندگی و مرگ در شعرهای کریمی است، وی مرگ را در شعرهایش به گونه ای نو و از دریچه ی خویش می نگرد اما همزمان طبش زندگی را هم در شعر خویش جاری می کند. در واقع وی از سختی و تلخی های زندگی می گوید اما فراموش هم نمی کند که‌ در این مسیر و ادامه‌ راه نیازمند حرکت و گرمایی است به‌ نام زیستن.

شایان ذکر است که‌ در انتهای برنامه همزمان با رونمایی از آلبوم غروب کودکی از دست اندرکاران این اثر ادبی تقدیر و تشکر به‌ عمل آمد.