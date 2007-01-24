الزامی شدن 2 روش ارزشیابی نوین برای ارزیابی عملکرد دستیاران / اجرای 7 روش ارزیابی برای 40 رشته تخصصی پزشکی

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان روش های ارزشیابی نوین، دو روش Case Log و Osce برای تمام رشته های تربیت دستیار تخصصی پزشکی بالینی کشور الزامی شده است.

وی اظهار داشت: این رشته ها به گونه ای انتخاب شده اند که تمامی رشته ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور را پوشش دهند. در واقع بخش هایی که این روش ها را اجرا می کنند باید یکسری از مقدمات لازم را بهتر اجرا شدن روش های ارزشیابی نوین پیاده کنند.

ممتازمنش افزود: روش های ارزشیابی نوین دستیاران تخصصی پزشکی بالینی برای دستیاران سال آخر اجرا نمی شود زیرا امتحانات گواهینامه و دانشنامه این دستیاران به روش آسکی (Osce) اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: نمره درون بخشی آزمون ارتقاء برای دستیاران سال های 1 تا 3 بر اساس روش های ارزیابی نوین داده می شود.

عضو دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت : پس از اجرای طرح پایلوت در بخش های داوطلب دانشگاه های علوم پزشکی کارآیی این روش ها و مناسب بودن آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

وی با اشاره به روش های دیگر ارزیابی عملکرد دستیاران بالینی پزشکی خاطرنشان کرد: روش های Perform، Mini - CEX ، Case Discussion ، 360Degree و DOPS که می توان به اختصار نقش آنها را تشریح کرد در حال حاضر در 40 رشته دستیاری تخصصی به صورت پایلوت اجرا می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تشریح برخی از روش ها گفت: روش Perform که به اختصار به آن "کارپوشه" گفته می شود به پوشه ای اختصاص دارد که تمام فعالیت های آموزشی یک دستیار از جمله جستجو برای مقالات و شرکت در کنفرانس ها به صورت مستقل در آن گزارش می شود. در روش 360 درجه در مورد رفتار حرفه ای دستیار از سوی تمامی افرادی که با وی در ارتباط هستند سئوال می شود.

وی افزود: در روش Mini - CEX نیز مهارت شرح حال گرفتن از بیمار و قضاوت بالینی دستیار مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین روش های DOPS و Case Discussion نیز به مهارت جراحی دستیار و مطالعه پرونده بیماران بر اساس رشته ها می پردازد.