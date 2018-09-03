محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۶ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: روز یازدهم شهریورماه شهروندان همدانی ۴۸۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۶۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۴۰۰ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۶ مورد آتش سوزی شامل حریق باغ در استادان و ۵ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در استادان، بلوار کاشانی، جاده تهران، سنگ سفید و چهار راه عمار بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار کاشانی، نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک الوند و ۲ مورد مهار حیوانات در بلوار بعثت و سرخ آباد توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.