بایدها و نبایدهای لایحه بودجه 86 از نگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس؛ بودجه 86 سنگ بنای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که قیمت نفت چه با کاهش و چه با افزایش مواجه شود، باید میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت به تدریج کاهش یابد، افزود: هدف برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور نیزهمین موضوع است و گرچه با تاخیردرحال اتفاق افتادن است اما مثبت ارزیابی می شود.

باقر صدری با اشاره به افزایش حدود 6/19 درصدی حجم بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال جاری گفت: اگردولت می توانست بودجه را انقباضی تر ببندد و بودجه با این میزان افزایش در حجم مواجه نمی شد بهتر بود، زیرا در شرایط فعلی کشور نیازمند بودجه انقباضی است.

وی بودجه منقبض را ضد تورمی عنوان کرد و اظهارداشت: بودجه های انقباضی باعث کاهش نرخ تورم و صرفه جویی شرکت ها و نهادهای دولتی در هزینه ها خواهد شد و اصل صرفه جویی که در بودجه ها همواره مورد غفلت بود از بین می رود.

به گفته صدری بحث های واگذاری های بند (ج ) اصل 44 قانون اساسی در لایحه چندان شفاف نیست و این در حالی است که این اصل ، اصل و اساس آینده اقتصاد کشور است که تلاش های زیادی برای اجرای آن به دستورمقام معظم رهبری شده است که تا عملیاتی نشود فقط در حد طرحی بر روی کاغذ باقی می ماند.

وی اضافه کرد: با وجود این که دولت نهادها و ستادهایی را برای اجرای این طرح تشکیل داده و میزان واگذاری ها را نیز مشخص کرده اما این مطالب باید به صورت شفاف در بودجه لحاظ می شد.

کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر این که اجرای صحیح بند (ج) اصل 44 قانون اساسی از تاکیدات برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور است، خاطر نشان کرد: اگر واگذاری های بند ( ج) اصل 44 قانون اساسی به طور دقیق در بودجه مشخص شود با وصولی های شرکت های دولتی ، درآمدهای غیر نفتی را افزایش و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش می دهد.

وی لایحه بودجه 86 را باعث کاهش آسیب پذیری کشور در برابر تحریم های احتمالی دانست و افزود: البته تحریم ها نسبت به ایران همواره وجود داشته که در برخی مواقع بیشتر و در برخی مواقع کاهش یافته است، بنابراین هوشیاری لازم و چرخش از نظر ارتباط بازرگانی به سمت کشورهایی که ارتباط بهتری با ایران دارند ضروری به نظر می رسد، زیرا آثار تحریم ها را کاهش می دهد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران بر چرخش ارتباطات بازرگانی ایران از سمت کشورهای اروپای و اتحادیه اروپا به سوی کشور های آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین تاکید کرد.

وی با تاکید بر این که ساختاربودجه توان مقابله با تحریم ها را دارد، گفت: اما با این وجود اجرای بودجه مهمتر از نوشتن و تنظیم بودجه است و دولت باید به بخش های اجرایی بودجه توجه بیشتری داشته باشد.