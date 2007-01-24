استفاده از نانوکریستال ها به عنوان مواد تغلیظ کننده

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقات "واتسون" مشخصه های الکتریکی فیلم های گرفته شده از نانوکریستال های pbTe و Ag2Te را بررسی کردند.

دانشمندان با مقایسه قابلیت رسانایی فیلم ها با نسبت های مختلف دو جزء اصلی دریافتند: در زمان فعالیت دو نوع کریستال قابلیت رسانایی تا سه مرتبه بیشتر از زمانی می شود که تنها یکی از اجزاء حضور داشته باشد.

انباشت های نانوکریستال ها به صورت موادی مشاهده می شوند که در آن نانوکریستال ها که حاوی هزاران اتم هستند همچون عناصر اصلی عمل می کنند و از مزیت طراحی دقیق ساختار برخوردارند.

بنا برگزارش یونایتدپرس اینترنشنال، انجام فرآیند قیاس اتم نانوکریستال با ویژگی های تغلیظ کننده ها که طی آن یک ناخالصی به خاصیت الکتریکی افزوده می شود، فرصت های جدیدی برای طراحی وسایل جامدی براساس تراکم نانوکریستال ها خلق می شود.