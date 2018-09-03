گرانی و احتکار در جامعه اسلامی معنا ندارد/لزوم تربیت صحیح اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با جمعی از بانوان بسیجی نواحی سپاه انصارالرضا(ع) اظهار داشت: حضور شما در فرهنگ سازی پایگاهای مساجد که مرکز اصلی تغذیه جامعه اسلامی هستند، خیلی ارزشمند است.

وی با بیان اینکه خدای متعال خالق بشر است و اوست که انسان را می شناسد، بیان کرد: یکی از نام های مقدس پروردگار عدل بوده و عدل به معنی قرار هر چیزی در اندازه و جایگاه خودش است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی شرط اصلی رسیدن به کمال قرار گرفتن در جایگاه خود است، عنوان داشت: در تربیت و رشد انسان بالاترین سهم را زن ها دارند.

عبادی ادامه داد: اگر مسئله وراثت به عنوان یک عامل موثر در انسان به صورت علمی مطرح می شود بالاترین نقش وراثت را مادران دارند.

قناعت زن سنتی اسلام پشتوانه اقتصادی کشور بود

وی با تأکید بر اینکه نخستین معلمان بعد از خدا مادران هستند، عنوان داشت: در نقش تربیت که عامل انکار ناپذیر در جامعه بشری بوده این مادر است که فرزند را در حساس ترین دوران های عمر تربیت می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: در جامعه نیز همین گونه است به گونه ای که در دوران مختلف تاریخ این همه هنرهای بزرگ و قابل تقدیر در جبهه های مختلف از هنر زن ها بوده که این چنین اشخاص بزرگ را تربیت کردند.

عبادی با بیان اینکه در افکار عمومی این زن های شایسته و عفیف و نجیب هستند که جامعه را از جهت فکر و فرهنگ اداره می کنند، بیان داشت: قناعتی که در زن های سنتی اسلام وجود داشت پیشتوانه اقتصاد کشور بود.

وی با اشاره به اینکه جهاد ابتدایی، کارهای سخت و یا کارهای قضایی از زن برداشته شده است، افزود: اما زن اگر خانه داری و فرزند داری را آنگونه که اسلام فرموده انجام دهد در همه جهادها نقش اصلی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: در جبهه های نظامی زن های باایمان، مادران و همسران شهدا و ایثارگران هستند که به مصطفی چمران ها جرأت می دهند و گرنه این ها همان هایی هستند که برای لذت های خیالی کشور را بفروشد و برای خود رفاه ایجاد کنند.

پشتوانه جامعه زن های شایسته هستند

عبادی با تأکید بر اینکه پشتوانه جامعه زن های شایسته آن هستند همانطور که بدترین خطر برای جامعه زن های ناشایسته هستند، بیان داشت:همواره در طول تاریخ و در زمان معاصر دشمن در ساز و کار خود در جهت تبلیغات و تصرف افکار و اندیشه ها سنگ تمام گذاشته است.

وی اضافه کرد: امروز میدان جنگ نرم، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی است و در عین حال که زن ها در جنگ های ابتدایی معاف هستند در جنگ های دفاعی برای حفظ و دفاع از اسلام همه مکلف هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: امروز مدعیانی که گاهی به لهجه بیگانه حرف می زنند پیداست که دنبال آن هستند ظلم های دوران استعمار انگلیس را به وسیله انگلیس، آمریکا و صهیونیسم بر مردم حاکم کنند.

عبادی با بیان اینکه آن هایی که تشنه خدمت در هر لباسی هستند تلاش می کنند که گره از کار مسلمانی باز کنند، افزود: یکی از بهترین سنگرها سنگر مسجد است و امیداورایم روز موضع عدل را همه بایستند و در برابر زور و ناحقی بایستند و دشمن قطع امید کند.

وی با تأکید بر اینکه آدم های بی شخصیت هستند که دشمن را به طمع می اندازند، بیان داشت: اما اگر همه یک حرف بزنند و این حرف بر اساس عدالت و مکتب اهل بیت(ع) باشد دشمن حرفی برای گفتن ندارد بنابراین نیروهای داخل کشور مقصر هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مرحله انقلاب و بعد تشکیل نظام اسلامی داشتیم، افزود: بعد از آن نوبت به تشکیل دولت اسلامی بر وفق قانون اساسی بود که در این مرحله گیر کردیم و طبق قانون عمل نمی کنیم.

عبادی با بیان اینکه آنگاه که دولت اسلامی انجام شود نقش خود را در جامعه پیدا می کند، عنوان داشت: یکی از نقش های مهم دولت تربیت صحیح اسلامی است.

وی ادامه داد: در جامعه اسلامی احتکار، کم فروشی، اختلاس و حقوق های نجومی معنی ندارد و اگر این وجود دارد یعنی کار اصلی انجام نشده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان داشت: اگر جامعه اسلامی به وجود آمد آنگاه مدعی تمدن اسلامی هستیم اما تا زمانی که حزب و گروه و سلیقه باشد باید در این مشکلات غرق باشیم.