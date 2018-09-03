به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: رزمایش بسیجیان «محمد رسول الله ۲» طی سه مرحله در خراسان جنوبی برگزار میشود.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسانجنوبی بیان کرد: برنامههای در نظر گرفته شده برای مرحله اول توسط گروههای جهادی بسیجی در راستای محرومیت زدایی و خدمت به روستاهای محروم و مناطق کم برخوردار شهری انجام میشود.
قاسمی با اشاره به اینکه مرحله اول از نهم شهریور ماه آغاز شده و تا ۲۹ شهریور ادامه خواهد داشت، ادامه داد: در قالب برنامههای مرحله اول رزمایش ۲۱۹ گروه جهادی فعالیت میکنند که تا امروز ۶۶ گروه جهادی شامل ۵۶ برادر و ۲۷۳ خواهر به مناطق محروم اعزام شدند.
وی افزود: توزیع دفتر و لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند، توزیع کیف مدارس، توزیع ۷۰۰ بسته غذایی، برپایی ایستگاههای صلواتی، برگزاری کلاسهای اخلاق و قرآن و برگزاری کلاسهای مرتبط با بحث سلامت از جمله فعالیتهای این گروههای جهادی است.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسانجنوبی ادامه داد: همچنین در قالب فعالیتهای این گروههای جهادی پزشکان عمومی ۵۸۰ نفر و متخصصان زنان و زایمان ۴۵۰ نفر را ویزیت کردند و ۴۰۰ نفر نیز در کلاسهای مشاوره خانواده شرکت داشته اند.
قاسمی گفت: مرحله دوم رزمایش نیز طی روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه برگزار میشود که شامل رزمایش گردانهای بیت المقدس میباشد که اردوکشی و تمرین شبانه و آموزش رزمی از جمله برنامههای این مرحله است.
وی اظهار کرد: مرحله سوم رزمایش نیز نمایش اقتدار عاشورایی بسیجیان محمد رسول الله است که در مهر ماه و در پایان هفته دفاع مقدس با حضور ۲۰ هزار نفری بسیجیان در استادیوم آزادی بیرجند برگزار میشود.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: انسجام و آمادگی برای مأموریتهای آتی در بین گردانهای بسیجی، تقویت روحیه جهادی و مأیوس کردن دشمن از تغییر نظام از جمله اهداف این رزمایش است.
سردار قاسمی با اشاره اینکه با توجه به شرایط اقتصادی بسیج خدمت رسانی در حوزه محرومیت زدایی و خدمت به مردم را با جدیت بیشتری پیگیری میکند، ادامه داد: در راستای خدمت به مردم طرح اعتلا توسط بسیجیان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه در قالب طرح اعتلا هفت برنامه اجرا میشود، یادآور شد: اعزام اردوهای جهادی، طرح شهید بهنام محمدی با هدف اتصال دانش آموزان به مسجد، طرح امام جواد(ع) و کمک به افراد در محلات آسیب پذیر از جمله این برنامهها است.
