  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه:

شرکت‌های گناوه‌ای کارآفرین برتر استان بوشهر شدند

شرکت‌های گناوه‌ای کارآفرین برتر استان بوشهر شدند

بوشهر - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه گفت: دو شرکت از گناوه به عنوان کارآفرینان برتر استان در سال ۹۷ انتخاب شدند.

حسن غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سیزدهمین جشنواره تعاونی‌ها و کارآفرینان برتر استان بوشهر، دو شرکت از گناوه به عنوان کارآفرینان و شرکت تعاونی برتر استان در سال ۹۷ انتخاب شدند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه اضافه کرد: شرکت تعاونی بندرسازان گناوه به عنوان شرکت تعاونی برتر ملی و استانی و شرکت پس کرانه به دلیل عملکرد خوب به عنوان یکی از کارآفرینان برتر استانی در سیزدهمین جشنواره تعاونی‌ها و کارآفرینان برتر استان بوشهر در سال ۹۷ انتخاب شذند

وی افزود: شرکت تعاونی بندرسازان گناوه به مدیر عاملی آقای حسین خدری در زمینه خدمات گمرکی و بندری و و شرکت پس کرانه  به مدیر عاملی منصور گرگی پور در زمینه پروژه های عمرانی - صنعتی فعالیت دارند.

غلامی تصریح کرد: این مراسم هرساله برای معرفی تعاونی‌ها و کارآفرینان برتر استان برگزار می‌شود که شهرستان گناوه در این جشنواره هر سال یک نماینده برتر داشته است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه گفت: شرکت بندرسازان گناوه به عنوان کارآفرین برتر کشوری نیز انتخاب شد که به عنوان نماینده گناوه و استان بوشهر در کشور موفق به کسب این عنوان شد و در آیینی که در یزد برگزار شد مورد تقدیر قرار گرفت.

کد مطلب 4392610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها