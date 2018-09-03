حسن غلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سیزدهمین جشنواره تعاونیها و کارآفرینان برتر استان بوشهر، دو شرکت از گناوه به عنوان کارآفرینان و شرکت تعاونی برتر استان در سال ۹۷ انتخاب شدند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه اضافه کرد: شرکت تعاونی بندرسازان گناوه به عنوان شرکت تعاونی برتر ملی و استانی و شرکت پس کرانه به دلیل عملکرد خوب به عنوان یکی از کارآفرینان برتر استانی در سیزدهمین جشنواره تعاونیها و کارآفرینان برتر استان بوشهر در سال ۹۷ انتخاب شذند
وی افزود: شرکت تعاونی بندرسازان گناوه به مدیر عاملی آقای حسین خدری در زمینه خدمات گمرکی و بندری و و شرکت پس کرانه به مدیر عاملی منصور گرگی پور در زمینه پروژه های عمرانی - صنعتی فعالیت دارند.
غلامی تصریح کرد: این مراسم هرساله برای معرفی تعاونیها و کارآفرینان برتر استان برگزار میشود که شهرستان گناوه در این جشنواره هر سال یک نماینده برتر داشته است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه گفت: شرکت بندرسازان گناوه به عنوان کارآفرین برتر کشوری نیز انتخاب شد که به عنوان نماینده گناوه و استان بوشهر در کشور موفق به کسب این عنوان شد و در آیینی که در یزد برگزار شد مورد تقدیر قرار گرفت.
نظر شما