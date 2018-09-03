رشد ۱۸۸ درصدی نذورات قربانی مردم استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مومنی با بیان اینکه در عید قربان برای نخستین بار قربانگاهی با همکاری دامداران خیر استان برای جمع آوری نذورات فعال بود، گفت: مردم خیر و نیکوکار استان قزوین تاکنون بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نذورات قربانی خود را به نیازمندان تحت حمایت اهداء کردند.

وی ادامه داد: سال گذشته مردم استان قزوین بیش از ۹۶۴ میلیون تومان نذوراتن عید قربان اهداء کردند که این رقم در سال جاری ۱۸۸ درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با بیان اینکه تأمین گوشت گرم یکی از مخارج سنگین خانوارهای نیازمند است، گفت: موج گرانی‌های اخیر بیشترین تأثیر را در کوچک شدن سفره خانوارهای تحت حمایت این نهاد گذاشته است و جلوگیری از آسیب‌های فقر در این شرایط همکاری، همدلی و مشارکت بیشتر مردم نیکوکار قزوین را طلب می‌کند.

وی درباره توزیع کمک‌های جمع‌آوری‌شده در عید قربان گفت: گوشت قربانی جمع‌آوری‌شده پس از بررسی و تأیید سلامت توسط ناظر سازمان دامپزشکی، بسته‌بندی و در میان ایتام و خانوارهای نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین توزیع شد.

مومنی تأکید کرد: کمیته امداد با همکاری ائمه جماعات، هیات امنای مساجد و معتمدان محلات، نذورات مردمی را در اسرع وقت بین نیازمندان واقعی توزیع کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های کمیته امداد در جهت محرومیت زدایی، کمک به نیازمندان و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای دریافت نذورات مردمی است، یادآورشد: مردم نوع دوست استان می توانند با شماره ‌گیری # ۰۲۸*۸۸۷۷* نسبت به ادای فریضه نذر و قربانی به مناسبت های مختلف و اهدای سایر کمک های خود اقدام کنند.