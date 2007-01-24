نیایش در شاهنامه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در این جلسات حماسه پهلوانی و جوانمردی مطرح شده و ارزشهای ملی و انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بررسی ابعاد توحیدی در شاهنامه از دیگر مباحث پیش بینی شده برای این مجموعه نشستها است .