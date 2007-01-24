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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

نیایش در شاهنامه بررسی می شود

مجموعه نشستهای شرح و تفسیر شاهنامه با عنوان "نیایش در شاهنامه" شنبه هر هفته در فرهنگسرای مدرسه برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر در این جلسات حماسه پهلوانی و جوانمردی مطرح شده و ارزشهای ملی و انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بررسی ابعاد توحیدی در شاهنامه از دیگر مباحث پیش بینی شده برای این مجموعه نشستها است .

کد مطلب 439263

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