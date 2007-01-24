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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۵

معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

طراحی نقشه کلان آموزش عالی در حوزه آموزشی / اجرای طرح جامع آموزشی در 40 دانشگاه کشور

طراحی نقشه کلان آموزش عالی در حوزه آموزشی / اجرای طرح جامع آموزشی در 40 دانشگاه کشور

سند توسعه آموزش عالی در حوزه آموزشی همگام با برنامه چهارم توسعه تهیه شده است و اکنون با مطرح شدن نقشه علمی از سوی مقام معظم رهبری باید به سمت تهیه سندی برای توسعه آموزش عالی با چشم انداز 20 ساله حرکت کرد. بر این اساس اکنون طراحی نقشه کلان آموزش عالی کشور در حوزه آموزشی آغاز شده است.

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گسترش آموزش عالی از حدود 5 سال پیش بر مبنای طرح جامع دانشگاه ها دنبال می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 40 دانشگاه کشور طرح جامع آموزشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی دارند و آنچه در حال حاضر مطرح است تهیه این طرح در بقیه دانشگاه ها است.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: توسعه آموزش عالی با برنامه نمی تواند بدون طرح جامع پیش برود. باید بدانیم دانشگاه های کشور در سال های آتی باید چه درصدی رشد آموزشی و پژوهشی داشته باشند. لذا زمانی که نگاه دانشگاه مبتنی بر برنامه شد می توان آموزش عالی را نیز برنامه ای کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دانشگاه هایی که برنامه و طرح جامع آنها در سال های گذشته مورد تصویب شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفته است نیز باید طرح جامع خود را با توجه به شرایط جدید مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.

خالقی تأکید کرد: باید با یک نگاه بلند مدت 10 ساله سمت گیری گسترش دانشگاه های کشور را طراحی و طرح جامع دانشگاه ها را برنامه ریزی کرد.

کد مطلب 439264

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