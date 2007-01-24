طراحی نقشه کلان آموزش عالی در حوزه آموزشی / اجرای طرح جامع آموزشی در 40 دانشگاه کشور

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گسترش آموزش عالی از حدود 5 سال پیش بر مبنای طرح جامع دانشگاه ها دنبال می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 40 دانشگاه کشور طرح جامع آموزشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی دارند و آنچه در حال حاضر مطرح است تهیه این طرح در بقیه دانشگاه ها است.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: توسعه آموزش عالی با برنامه نمی تواند بدون طرح جامع پیش برود. باید بدانیم دانشگاه های کشور در سال های آتی باید چه درصدی رشد آموزشی و پژوهشی داشته باشند. لذا زمانی که نگاه دانشگاه مبتنی بر برنامه شد می توان آموزش عالی را نیز برنامه ای کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دانشگاه هایی که برنامه و طرح جامع آنها در سال های گذشته مورد تصویب شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفته است نیز باید طرح جامع خود را با توجه به شرایط جدید مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.

خالقی تأکید کرد: باید با یک نگاه بلند مدت 10 ساله سمت گیری گسترش دانشگاه های کشور را طراحی و طرح جامع دانشگاه ها را برنامه ریزی کرد.