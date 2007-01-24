اجرای طرح "مدیریت در موقعیت بحران" در اداره کل تامین اجتماعی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: تا پایان شهریور 85 ، از 12میلیارد و 324میلیون ریال کل بدهی وزارت بهداشت بابت انجام اقدامات اورژانسی مصدومان حوادث جاده ای و تصادفات رانندگی استان تهران ، بیش از 6 میلیارد و 623 میلیون ریال آن وصول شده است.

دکتر بهنام پرهیزگار افزود: مطابق بخشنامه ها و توافقات صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بابت انجام اقدامات اورژانسی مصدومین حوادث جاده ای و تصادفات رانندگی در مراکز درمانی تابعه این اداره کل هیچ وجهی دریافت نمی شود .

وی گفت: وزارت بهداشت طی چند ماه اخیر بابت پرداخت بدهی های ناشی از اقدامات اورژانسی مصدومین حوادث جاده ای و تصادفات رانندگی در مراکز درمانی تابعه این مدیریت همکاری خوبی داشته و امیدواریم 5 میلیارد و 700 میلیون ریال الباقی مطالبات مراکز درمانی تامین اجتماعی تهران هر چه زودتر پرداخت شود .

پرهیزگار در ادامه با اشاره به بافت فرسوده مراکز درمانی و بیمارستانهای مستقر در سطح تهران ، گفت: بخش درمان سازمان تامین اجتماعی اولین بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی خود را در تهران تاسیس کرده است ، بنابراین مراکز درمانی این استان اکثرا بافتی فرسوده و قدیمی دارند که با توجه به موقعیت خاص کشور احتمال بروز حوادث غیر مترقبه، ضرورت دارد برای مقاوم سازی آنها سرمایه گذاری کنیم .

مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران ادامه داد: برای این منظور طرحهایی جهت مقاوم سازی بیمارستانها و مراکز درمانی تهیه شده، بازدیدهایی برای شناسایی مناطق زلزله خیز توسط کارشناسان داخلی و خارجی انجام گرفته است ، ولی با توجه به لزوم بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و گرانی هزینه های بخش درمان ، بخش اعظم بودجه این مدیریت صرف امور درمان می شود که این امر موجب شده، اولویت مقاوم سازی در مرحله بعد قرار گیرد، لیکن با تمهیداتی که بین ستاد حوادث غیرمترقبه مدیریت درمان استان تهران و ستاد حوادث غیر مترقبه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ، امیدواریم این روند تسریع و به صورت جدی طرحهای مقاوم سازی مراکز درمانی و بیمارستانهای تامین اجتماعی عملیاتی شود .

وی افزود: این اداره کل برای مقابله با حوادث غیر مترقبه ، طرح "مدیریت در موقعیت بحران" را با تشکیل تیم های فرماندهی بحران و ایجاد مراکز آموزشی مهارتهای عملی اورژانس اجرا کرده و در حال حاضر به منظور تامین بودجه برای تاسیس مراکز درمانی صحرایی با ستاد حوادث غیرمترقبه سازمان هماهنگی هایی را انجام داده است. همچنین تا پایان آذر 85 ، دوره های آموزشی مدیریت بحران ، تریاژ و مقابله با زلزله برای نزدیک به 4 هزار نفر از پرسنل شاغل در مراکز درمانی برگزار شده که این طرح در سطح کشور بی سابقه بوده است .

پرهیزگار تصریح کرد: همچنین دوره های آموزشی طب اورژانس سطح یک برای پزشکان و پرستاران و طب اورژانس سطح دو برای سایر پرسنل درمانی در سطح استان اجرا شده که نتایج ارزشمندی به دنبال داشته است .