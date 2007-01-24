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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹

سرانجام و علیرغم تصویب کلیات اختصاص یک میلیارد دلاری؛

مجلس 637 میلیارد تومان به تامین کسری اعتبار به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص داد

مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد معادل 637 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اعتبار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور برداشت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز طرح یک فوریت اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1385 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور برری و پس از استماع نظرات موافق و مخالف به کلیات این طرح رای مثبت دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدای جلسه به کلیات طرحی رای دادند که بر اساس آن دولت اجازه خواهد داشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور برداشت کند.

با توجه به فوریت دار بودن این طرح مجلس وارد بررسی جزئیات این طرح شد و پس از استماع پیشنهادات مختلف سر انجام پیشنهاد علی عباسپور به تصویب رسید که بر اساس این پیشنهاد به دولت اجازه داده شد معادل شش هزار و سیصد و هفتاد میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و در موارد زیر هزینه کند.

معادل 4370 میلیارد ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای تامین کسری اعتبار جاری دانشگاهها علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مطالعه و اجراء بیمارستانهای جایگزین بیمارستانهایی که بیش از پنجاه سال قدمت دارند موضوع اولویت 3 بند (27) تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 و کمک به هزینه های درمانی بیمارانی که دچار هزینه های درمانی تحمل ناپذیری می باشند با پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع نماید.

همچنین مبلغ 2000 میلیارد ریال به نسبت دو سوم و یک سوم به ترتیب در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای تامین کسری اعتبار جاری دانشگاه های کشور با پیشنهاد وزارتخانه های مزبور توزیع گردد.

کد مطلب 439276

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