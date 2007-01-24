تدابیر جدید برای ممانعت از تردد عکاسان و خبرنگاران در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صبح امروز عکاسان خبرگزاری ها در ورود به جایگاه خبرنگاران با صندلی هایی مواجه شدند که ماموران انتظامی مجلس، به این وسیله مانع از ورود آنان به ردیف اول جایگاه خبرنگاران شدند.

این در حالی است که عکاسان پیش از این با قرار گرفتن در ردیف اول از زوایای گوناگون صحن مجلس عکاسی می کردند .

این امکان برای آنان فراهم بود تا از زوایای مختلف مجلس عکاسی کنند اما عدم ورود به این ردیف امروز مانع کار مفید عکاسان شد و اعتراض آنان را به دنبال داشت.

شنیده می شود ، به منظور برخی تدابیر انتظامی قرار است دور تا دور صحن مجلس در جایگاه خبرنگاران و مهمانان حصاری از شیشه نصب شود.

گفته شده این تدابیر برای جلوگیری از افتادن دوربین عکاسان بر سر نمایندگان است! همچنین پیش از این دوربین هایی نیز در جایگاه خبرنگاران و مهمانان مجلس نصب شده است.