به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد همدان، پیمان ترکمانه عنوان کرد: ۴۴ پایگاه ثابت در میادین شهرستانهای استان همدان بهصورت ثابت و سیار، ۱۵۵ پایگاه بسیج و مساجد، ۲۱ مرکز نیکوکاری و یک هزار و ۲۶۰ پایگاه در مدارس برای برگزاری جشن نیکوکاری در همدان در نظر گرفتهشده است.
مدیرکل کمیته امداد همدان عنوان کرد: همچنین ۲۰۰ هزار پاکت هدیه در مرحله دوم جشن عاطفهها در میان دانش آموزان استان توزیع خواهد شد.
ترکمانه با تأکید بر بهرهگیری از شیوههای نوین در دریافت کمکهای مردمی عنوان کرد: مردم همدان سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال به دانش آموزان بیبضاعت و نیازمند استان بهصورت نقدی و غیر نقدی کمک کردند.
مدیرکل کمیته امداد همدان با یادآوری اینکه این برنامه پنجشنبه در میادین شهرها، روستاها، و پایگاههای بسیج و مساجد و روز جمعه در مصلاهای نماز جمعه برگزار میشود، ادامه داد: ۲۰ هزار دانشآموز و ۳ هزار دانشجو محروم و نیازمند در استان همدان وجود دارند و کمکها تا قبل از شروع سال تحصیلی به دست این افراد میرسد.
نظر شما