بودجه 86 ناجا رضایت بخش نیست / پلیس در جمع آوری شمایل برخورد فیزیکی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین ذوالفقاری ظهر امروز در حاشیه نخستین همایش سراسری تخصصی پلیس پیشگیری ناجا ، به خبرنگاران گفت: ما اهدافی داریم که آن اهداف اگر اعتبارات و بودجه اش تامین شود خیلی سریع تر دست یافتنی می شود.

وی توضیح داد: انسداد مرزها از جمله اهدافی است که اگر اعتبار ویژه برایش تامین شود زودتر می توان به اهداف پیش بینی شده دست یافت.

جانشین فرماندهی ناجا تصریح کرد: اگر بودجه افزایش پیدا کند و هدفمند اجرا شود تاثیر فزاینده ای خواهد داشت.

وی یادآور شد: انشاء الله با همین بودجه با توجه به برنامه ریزی های پیش بینی شده به مشکلی برنخواهیم شد.

جانشین فرماندهی ناجا تصریح کرد: در سال 86 شاهد یک تحول قابل قبول و چشمگیری در حوزه پلیس پیشگیری خواهیم بود.

ذوالفقاری در بحث برخورد با شمایل های منتصب به ائمه اطهار (ع) اظهار داشت: نصب شمایل از سوی برخی علما که پیش تر در برخی رسانه ها و یا خطابه ها اعلام کردند ، محل اشکال دارد.

وی تصریح کرد: مردم کشورما علاقمند به ائمه (ع) هستند و اگر کاری را می کنند از روی علاقه است ولی باید توجه داشت که نظر علما و مراجع در این زمینه لازم الاجرا است.

جانشین فرماندهی ناجا تاکید کرد: دیدگاه ما این است که مردم هنگامی که توجیه شوند کاری را که انجام می دهند در شأن امام حسین (ع) نیست ، خودشان از انجام آن پرهیز می کنند.

وی در تشریح مراحل برخورد با این شمایل های منتصب به ائمه در سه مرحله انجام می شود.

ذوالفقاری ، اولین مرحله را اطلاع رسانی و توجیه مردم توسط بیان نظرات مراجع اعلام کرد.

وی در ارتباط با مرحله دوم گفت: تذکر مرحله پس از اطلاع رسانی است البته نیروهای انتظامی نباید بلافاصله بیایند و به شکل فیزیکی با قضیه برخورد کنند زیرا مردم از روی علاقه این کارها را انجام می دهند و قصد قبلی ندارند. طبعا تذکرهایی نیز که از طریق جلسه با مسئولان هیئت ها بوده و یا به شکل موردی به برخی گفته شده تاثیر خواهد داشت.

جانشین فرماندهی انتظامی ناجا در ارتباط با آخرین مرحله بیان داشت: در مرحله سوم تصاویر و تمثیل هایی که الان وجود دارد و به نوعی زننده و مغایر با شأن ائمه (ع) است ، برخورد جدی تر می شود.

ذوالفقاری توضیح داد: در این مرحله اگر پس از تذکر مورد رفع نشود نیروهای انتظامی با حضور در محل اقدام به توجیه می کنند و سعی می کنند تا خود مسئولان اقدام به جمع آوری آنها کنند.

وی متذکر شد: البته قرار نیست که در این مرحله نیروهای انتظامی شخصا برخوردی خشن داشته باشند. خوشبختانه امسال بیشتر زمینه برای فضاسازی در سالهای آتی انجام شده است.

سردار ذوالفقاری با اشاره به محتویات برخی کتاب ها ، گفت: در برخی کتب منتشر شده یکی از موضوعی که مورد نظر جدی مخالفان با تشیع است مسئله رواج شدید خرافه گری دیده می شود که ما نباید نسبت به این موضوع بی توجه باشیم.

وی تاکید کرد: ما نباید به نوعی به چند واسطه خدای ناکرده برنامه برنامه ای باشیم که دیگران برای تخریب چهره تشیع علیه ما سازماندهی کرده اند.

جانشین فرماندهی انتظامی در ادامه در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر فعالیت پلیس در زمینه مواد مخدر به ویژه مخدرهای صنعتی و شیمیایی اظهار داشت: در 9 ماهه اخیر کشف مواد مخدر افزایش 23 درصدی داشته است که در میان مواد سنتی میزان هروئین خیلی بیشتر بوده است. از این رو مرزهای شرقی بیشتر تشدید شده اند.

وی تصریح کرد: در زمینه مخدرهای صنعتی نیز کشفیات افزایش پیدا کرده است.

ذوالفقاری در ارتباط با دلیل این افزایش اعلام کرد: علاوه بر رواج استفاده از مخدرهای صنعتی در دنیا متاسفانه تبلیغ هایی نیز از سوی کشورهای تولید کننده آنها انجام می شود.

جانشین فرماندهی ناجا در ارتباط با بحث تخلف و رشوه خواری در نیروهای ناجا نیز بیان داشت: میزان تخلف ها در کل نسبت به گذشته کاهش داشته و به نوعی میزان شکایت مردم از حوزه کلانتری ها و پاسگاهها نسبت به سایر حوزه ها کمتر شده است. البته ما برای بهبود وضعیت تلاش می کنیم.

وی متذکر شد: در این حال ماموران ما نیز از طرف دیگر انتقادهایی را به ما وارد می کنند که چرا صرفا سیستم 197 وجود دارد و نقطه نظرات مردم نسبت به ناجا را عنوان می کند که ما نیز در این رابطه سازوکارهایی همچون تلفن 147 را که مخابرات امین داخلی ما است در دست اقدام داریم.

این مقام بلند پایه ناجا ، در ارتباط با علت راه اندازی سیستم GPS در موعد از پیش گفته شده آذر امسال ، بیان اشت: ما در این زمینه مشکلمان بحث خرید بود که آن نیز با کمی تاخیر انجام شد.