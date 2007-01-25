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۵ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۰۷

بیمارستان امام خمینی (ره) کرج بزودی دولتی می شود

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج از دولتی شدن بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد.

دکتر کبری جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : این بیمارستان به منظور ارائه خدمات بهتر ، روانتر و ارزانتر به مردم این شهرستان و سایر شهرستانهای غرب استان تهران به بخش دولتی سپرده می شود.

وی افزود : هم اکنون بخشی از امور اداری این نقل و انتقال انجام شده اما بخش دیگری از آن باقیمانده است و هنوز به طور دقیق مشخص نیست این بیمارستان در چه تاریخی به مجموعه دولتی بپیوندد.

جودکی خاطر نشان کرد : بیمارستان امام خمینی (ره) احتمالا تا پایان سال توسط بخش خصوصی اداره می شود و در سال جدید شبکه بهداشت و درمان این مجموعه را تحویل می گیرد.

به گزارش مهر، بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از بدو تاسیس تا چهار سال گذشته توسط بخش دولتی اداره می شد و مدت 4 سال به بخش خصوصی سپرده شد اما به دلیل وجود برخی مشکلات این بیمارستان مجددا به دولت سپرده می شود.

کد مطلب 439289

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