یک نوع ماده اولیه گیاهی برای لوازم آرایشی و بهداشتی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، صبا گورانی دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات گفت: امروزه با توجه به میزان مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی، بهتر است برای ساخت آنها از مواد اولیه گیاهی استفاده شود.

وی افزود: در نتیجه تحقیق انجام شده در واحد علوم و تحقیقات موفق به تولید کرم از به دانه، گل ختمی و آلوورا شدیم که این کرم‌های تولیدی نسبت به کرم‌های مشابه، دارای پایداری و ماندگاری بهتری هستند و PH آنها با توجه به تاثیری که بر روی پوست دارند بهتر از کرم‌های شیمیایی است.

این محقق گفت: این تحقیق در آزمایشگاه‌های دارای استانداردهای سازمان غذا و دارو انجام شده و اثر پارامترهای مختلف در پایداری و خواص فیزیکی و شیمی‌ای امولسی فایر مورد بررسی قرار گرفته است.

این دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات در تشریح تحقیقات پیشین در زمینه ساخت مواد اولیه گیاهی برای لوازم آرایشی و بهداشتی، توضیح داد: سال‌هاست که به کارگیری گیاهان و خواص منحصر به فرد آنها مورد توجه محققان و پژوهشگران در سراسر دنیا قرار گرفته است.

گورانی افزود: گیاهان مانند مواد شیمیایی دارای فرمول مشخص و واحد نیستند و همین امر موجب دارا بودن خواص منحصر به فرد آن‌ها است.

وی عنوان کرد: در بسیاری از کتب قدیمی و دروس مربوط به طب سنتی، خواص مختلف گیاهان و نحوه به کارگیری آنها ارائه شده و در تحقیقات نوین، روش‌های جدید و نوآورانه برای به‌کارگیری گیاهان انجام شده و همچنان در مسیر توسعه و پیشرفت به طور وسیعی در تولید مواد آرایشی و بهداشتی از گیاهان مختلف استفاده می‌شود.

این محقق در پاسخ به اینکه آیا در زمینه تجاری‌سازی کرم‌های تولیدی از به دانه، گل ختمی و آلوورا که در نتیجه این تحقیق به دست آمده، امکان سنجی صورت گرفته است، اظهار داشت: در تحقیق انجام شده کرم‌های تولید شده با نمونه‌های تجاری مقایسه و تمامی تست‌های مربوط به استانداردهای سازمان غذا و دارو بر روی آن‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین به صورت پایلوت بر روی چند نمونه کاربر تست شده و به طور کامل قابل تولید و تجاری‌سازی است.

این محقق اظهار داشت: کرم‌های تولید شده از گیاهان (نه به صورت اسانس) نسبت به نمونه تمام شیمیایی، گران‌تر بوده اما در صورت تولید انبوه و تحقیق و توسعه برای تجاری‌سازی می‌توان قیمت را به صورت چشمگیر کاهش داد.

تحقیق «ساخت امولسی فایر حاوی موسیلاژهای گیاهی به منظور استفاده در لوازم آرایشی و بهداشتی» در قالب پایان‌نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی واحد علوم و تحقیقات به راهنمایی دکتر امیر حیدری ‌نسب عضو هیات علمی دانشکده نفت و مهندسی شیمی واحد علوم و تحقیقات انجام شده است.