۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

شاه محمود قریشی:

آمریکا هزینه عملیات ضد تروریسم را قطع کرده است

وزیر خارجه پاکستان در واکنش به لغو کمک ۳۰۰ میلیون دلاری آمریکا به این کشور گفت که این مبلغ کمک نیست بلکه بخشی از بودجه حمایتی ائتلاف برای عملیات‌های مقابله با تروریسم است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان در واکنش به لغو کمک ۳۰۰ میلیون دلاری آمریکا به پاکستان گفت: این کمک مالی نیست بلکه این پول بخشی از بودجه حمایتی ائتلاف برای عملیات‌های مقابله با تروریسم است که برای تامین امنیت منطقه‌ای از آن استفاده می‌شود. آنها باید این پول را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: پاکستان به دنبال ارتقای روابط خود با آمریکا بر اساس اعتماد دو جانبه است. پاکستان فداکاری‌های زیادی در حوزه مالی و انسانی برای برقراری صلح و امنیت در منطقه انجام داده است.

وزیر خارجه پاکستان در ادامه اظهاراتش اعلام کرد که دولت پیشین اسلام آباد، هیچ گونه اقدامی برای بهبود روابط آمریکا و پاکستان انجام نداده است.

قریشی اضافه کرد: سفر «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی پنجره‌ای به سوی فرصت‌ها است. ما در سفر آنها مسائل مختلفی را مورد تبادل نظر و گفتگو قرار خواهیم داد.

