  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۰۶

دایره المعارف تصویری جزایر خلیج فارس تولید می شود

دایره المعارف تصویری جزایر خلیج فارس تولید می شود

شبکه تلویزیونی خلیج فارس ساخت دایره المعارف تصویری از جزایر ایرانی خلیج فارس را شروع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دردانه های خلیج فارس" عنوان دایره المعارف تصویری از جزایر خلیج فارس است که جزایر 21 گانه ایرانی خلیج فارس را در همه زمینه ها مردم شناسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و تورسیتی معرفی می کند. این مستند در 13 قسمت 45 دقیقه ای از تولیدات صدا و سیمای مرکز خلیج فارس است.

مستند "دردانه های خلیج فارس" به تهیه کنندگی و کارگردانی اکبر تدبیری مراحل تصویربرداری را در استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان سپری می کند و تا پایان اسفند ماه سال جاری آماده پخش از شبکه های تلویزیونی می شود.

کد مطلب 439296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها