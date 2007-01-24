دایره المعارف تصویری جزایر خلیج فارس تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "دردانه های خلیج فارس" عنوان دایره المعارف تصویری از جزایر خلیج فارس است که جزایر 21 گانه ایرانی خلیج فارس را در همه زمینه ها مردم شناسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و تورسیتی معرفی می کند. این مستند در 13 قسمت 45 دقیقه ای از تولیدات صدا و سیمای مرکز خلیج فارس است.

مستند "دردانه های خلیج فارس" به تهیه کنندگی و کارگردانی اکبر تدبیری مراحل تصویربرداری را در استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان سپری می کند و تا پایان اسفند ماه سال جاری آماده پخش از شبکه های تلویزیونی می شود.