آثار هنرمند آزاد قابل قبول تر است

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی کمال پور تراب مدرس دانشگاه در میز گرد بررسی عملکرد ارکستر سمفونیک تهران با بیان این مطلب متذکر شد:مسئولان باید در نظر داشته باشند که به هر مناسبتی و بدون درنظر گرفتن زمان کافی هیچ برنامه ای را برای ارکستر و یا هر گروه دیگر ترتیب ندهند چراکه بیشترنقد ونظر ما درباره افت کیفی اجرای ارکستر سمفونیک به کمبود وقت برای تمرین لازم برمی گردد.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد : اجرای قطعاتی از آهنگسازان ایرانی توسط ارکستر سمفونیک تهران تجربه خوبی بود و باعث شد تا این گروه با ذائقه شنیداری تماشاگران آشنا شوند.

هوشنگ کامکارنیز درمورد کیفیت اجرای قطعه کجایید ای شهیدان خدایی و خواننده آن گفت: از نظر من این اجرا قابل قبول بود و در مورد خواننده هم طبعا چون این اثربرای اولین باربا صدای بیژن (برادرم) اجراشده است،خب با صدای او بهتر می شد ولی علی الاصول من به خواننده به عنوان یک ساز می نگرم ووقتی آقای مشایخی در مورد خواننده از من سوال کردند من گفتم از نظر من مهم نیست کدام خواننده باشد ؛ به هرحال من ازاین اجرای گروه ارکستر سمفونیک تهران راضی بودم.