به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کلیه دستگاههای مشمول بر همه بخشهای زیر مجموعه قوای مجریه، مقننه و قضاییه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف شدهاند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند.
اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از آنها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده، یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند.
این در حالی است که متأسفانه هیچ یک از دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده، یا اگر اطلاعات خود را وارد کردهاند، این اطلاعات را در سامانه بارگذاری نکردهاند.
پیشبینی میشود تا پایان تابستان تمام دستگاههای اجرایی زیر مجموعه دولت، اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند و حتماً دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، مسئولان و مدیران در چارچوبی که قانون مشخص کرده است فراهم خواهد شد و کلیه دریافتیهای مدیران از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت شفاف در سامانه دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت.
نظر شما