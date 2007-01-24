دیدار بان کی مون با مقامهای اروپایی در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"بان کی مون" که از آغاز سال جدید میلادی دبیرکلی سازمان ملل متحد را به عهده گرفته قرار است؛ امروز با "خاویر سولانا " مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند .

این دو مقام قرار است درباره مسائل مختلف بین المللی از جمله انتخابات صربستان و اوضاع خاورمیانه گفتگو و تبادل نظر کنند .

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین قرار است با " هانس - گرت پوترینگ " رئیس جدید پارلمان اروپا ، "خوزه مانوئل باروسو " رئیس کمیسیون اروپا و " یاپ هوپ شفر " دبیر کل ناتو نیز دیدار کند و درباره مسائل دوجانبه و بین المللی به بحث و تبادل نظر بپردازد.

سازمان ملل متحد بهبود مناسبات با ارگانها و سازمانهای بین المللی را در دستور کار دارد .