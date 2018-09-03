مشارکت ۲۰ گردان در رزمایش سپاهیان محمد رسول الله (ص) استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ جمال شاکرمی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد : ۲۰ گردان از بسیجیان گردان های امام علی (ع)، امام حسین (ع)، الزهرا، (س) و کوثر در سراسر استان ایلام در این رزمایش شرکت می کنند.

وی یادآور شد :بسیجیان مشارکت کننده که از فردا آغاز می شود ابتدا در مرکز شهر تجمع و سپس در اردوگاه های از پیش تعیین شده که در خارج از محدوده شهر استقرار یافته به مدت یک شبانه روز اسکان می یابند.

جانشین فرمانده سپاه امیر المومنین (ع) ایلام تاکید کرد: ۲۴۰ نفر نیز در بخش دوم از گروه های جهادی و درمانی در مناطق محروم استان ایلام حاضر و به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، عمرانی، آموزشی، خدماتی به مردم ساکن در حاشیه شهرها و مناطق روستایی مشغول می شوند.

وی بخش سوم و اصلی رزمایش را همایش بزرگ اقتدار عاشورایی عنوان کرد و گفت: این رزمایش با حضور ۲۰ هزار نفر از اقشار مختلف بسیجیان استان ایلام به صورت سازمان یافته در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

شاکرمی وجود بسیج را یک ظرفیت بی بدیل برای کشور دانست و تاکید کرد: بسیج عاملی برای عبور از بحران است و با توجه به وضعیت کنونی کشور و هجمه های روانی دشمنان و نیز در آستانه چهل سالگی انقلاب، نشان دادن اقتدار بسیج می تواند تضعیف کننده مواضع خصمانه دشمنان باشد.