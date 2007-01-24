پوسترهای انقلاب در نمایشگاه هنر به روایت بیداری

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش و نمایشگاه بین المللی هنر انقلاب اعلام کرد پوستر مرحوم مرتضی ممیز به مناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همراه با پوسترهای دیگری با موضوع انقلاب از آثار شاخص هنرمندان گرافیست ایران در نخستین سال های انقلاب به بخش گرافیک نمایشگاه راه یافتند.

نمایشگاه هنر انقلاب های دنیا بخشی ویژه را به بررسی کارنامه هنر گرافیک، پوسترسازی، ارزش ها و قابلیت های زیباشناسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان انقلاب و کارکردهای آن در حوزه شکل بخشی و ذهنیت تصویری و عواطف جمعی و نشانه شناسی ارزش ها و مفاهیم انقلاب و آثار گرافیک آن سال ها اختصاص داده است.