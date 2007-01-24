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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۴۱

پوسترهای انقلاب در نمایشگاه هنر به روایت بیداری

نمایشگاه بین‌المللی هنر انقلاب‌های دنیا پوستر منحصر بفرد مرحوم استاد مرتضی ممیز را به مناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش درمی‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش و نمایشگاه بین المللی هنر انقلاب اعلام کرد پوستر مرحوم مرتضی ممیز به مناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همراه با پوسترهای دیگری با موضوع انقلاب از آثار شاخص هنرمندان گرافیست ایران در نخستین سال های انقلاب به بخش گرافیک نمایشگاه راه یافتند.

نمایشگاه هنر انقلاب های دنیا بخشی ویژه را به بررسی کارنامه هنر گرافیک، پوسترسازی، ارزش ها و قابلیت های زیباشناسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان انقلاب و کارکردهای آن در حوزه شکل بخشی و ذهنیت تصویری و عواطف جمعی و نشانه شناسی ارزش ها و مفاهیم انقلاب و آثار گرافیک آن سال ها اختصاص داده است.

کد مطلب 439305

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