مظنون به حمله با چاقو در اسپانیا بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوروپرس، پلیس اسپانیا امروز دوشنبه از بازداشت مَردی خبر داد که دو گردشگر آلمانی را با ضربات چاقو هدف قرار داده بود.

بر اساس اعلام پلیس، پس از اینکه مردی دو گردشگر ۲۷ ساله و ۴۶ ساله را در خیابان «پلایا دو پالما» (Playa de Palma) در منطقه گردشگری اسپانیا با ضربات چاقو هدف قرار داد، مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و بازداشت شد.

پلیس اعلام کرد که وی از ناحیه پا زخمی شده و در زمان مقتضی مورد بازجوئی قرار خواهد گرفت.

تا کنون درباره علت و انگیزه ضارب از این اقدام خبری منتشر نشده است.