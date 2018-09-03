مشاهده رد پای جریان شیرازی در هیئات مذهبی مرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر رجب زاده ظهر امروز در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان که با حضور امام جمعه مرند و برخی از مدیران برگزار شد، بر ضرورت نظارت، حمایت و هدایت هیئات مذهبی تاکید کرد و ابراز داشت: مسیر سنتی هیئات مذهبی نباید تغییر کند، هم اکنون ۳۶۰ هیئت مذهبی در شهرستان مرند ثبت شده که با برنامه های هفتگی، ماهیانه و فصلی به ویژه در ماه محرم فعالیت دارند.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون، مجوز جدیدی برای هیئت مذهبی صادر نشده است، چرا که مخالف تعدد هیئات مذهبی در شهرستان مرند هستیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند با اشاره به جایگاه و پتانسیل هیئات مذهبی تاکید کرد: کارگاه آموزشی ویژه هیئات مذهبی پیش از آغاز ماه محرم برگزار می شود، چرا که دشمن قصد دارد از ظرفیت بالای هیئات مذهبی سوء استفاده کند.

حجت الاسلام رجب زاده با اشاره به برگزاری همایش «عاشورائیان» در مرند خاطرنشان کرد: همایش عاشورائیان ویژه هیئات مذهبی شهر مرند ساعت ۱۷ روز یکشنبه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار خواهد شد، همایش جداگانه ای نیز ویژه هیئات مذهبی بخش یامچی برگزار می شود.

وی افزود: همچنین همایش «طلایه داران تبلیغ» با حضور آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با حضور روحانیون شهرستان مرند روز یکشنبه برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند در ادامه با اشاره به توطئه جریان شیرازی عنوان کرد: رد پای جریان تفکر شیرازی در هیئات مذهبی شهرستان مرند مشاهده شد که به سرعت با آن برخورد و مقابله شد.