۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین:

۸۵ درصد چراغ های راهنمایی شهر قزوین هوشمند شده است

قزوین- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: ۸۵ درصد چراغ های راهنمایی شهر قزوین هوشمند شده و ۸۰ درصد تقاطع های سطح شهر را تحت پوشش قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استاندار روز دوشنبه از مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین بازدید کرد.

وهاب میزانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در این بازدید گفت: از آنجایی که در طول شبانه ‌روز شاهد انواع ترافیک‌ در یک تقاطع خاص هستیم مانند ترافیک صبح‌گاهی یا ترافیک عصرگاهی، استفاده از یک زمان‌بندی ثابت و از پیش‌ تعیین ‌شده برای یک چراغ راهنمایی، نه‌ تنها باعث کنترل ترافیکی نمی ‌شود، بلکه به ‌نوعی عامل افزایش آن نیز خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروزه با پیشرفت تکنولوژی، با نصب چند سنسور در یک تقاطع و یک سیستم رایانه‌ای، به راحتی می‌توان مدیریت چراغ‌های راهنمایی را به یک سیستم هوشمند سپرد و از به‌هدر رفتن زمان افراد و سوخت خودروها در پشت چراغ قرمزها و هم‌چنین آفزایش آلودگی هوا جلوگیری کرد.

میزانی یادآورشد: در حال حاضر  ۷۵ دوربین نظارتی  و ۲۱ دستگاه دوربین کنترل سرعت در شهر قزوین نصب شده که با این کار میانگین سرعت تخلف حدود ۲۱ کیلومتر کاهش یافته است.

وی افزود: ۸۵ درصد چراغ های راهنمایی شهر قزوین هوشمند شده است و ۸۰ درصد تقاطع های سطح شهر را پوشش می دهد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین همچنین ضمن معرفی مرکز در خصوص مشکلات و چالش های مرکز  نیز مطالبی بیان کرد.

در ادامه علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: استفاده از تجهیزات به روز می تواند از بار ترافیکی کم کند.

آشناگر افزود: در سطح شهر سرعت گیرهای زیادی نصب شده که برخی از آنها هیچ ضرورتی ندارد بلکه باید فرهنگ سازی کنیم تامردم با قانون و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شوند.

وی یادآورشد: مرکز کنترل ترافیک حتی الامکان نباید زیر بار نصب سرعت گیرهای غیر استاندارد برود.

معاون امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: وجود مرکز کنترل ترافیک یکی از کارهای ارزشمند درکاهش مرگ و میر، سوانح وکنترل ترافیک است.

وی بیان کرد: امیدواریم قزوین بتواند الگویی برای شهرهای دیگر هم باشد تا با توجه به افزایش جمعیت در آینده دچار چالش ترافیکی نشوند.

آشناگر اظهارداشت: نصب سرعت گیرهای غیر استاندارد و غیر ضروری مشکل ساز است و مرکز کنترل ترافیک در مکان هایی که ضرورتی وجود ندارد نباید نسبت به نصب سرعت گیر های غیر استاندارد اقدام کند زیرا این کار باعث بروز مشکلاتی برای مردم و ایجاد خسارت و سوانح بیشتر می شود و محل قانونی هم ندارد.

وی افزود: باید با آموزش، تبلیغات محیطی، نصب پل و یا تغییر هندسی سرعت گیرها، به سمت کنترل و هدایت هوشمند ترافیک حرکت کنیم.

