به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استاندار روز دوشنبه از مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین بازدید کرد.

وهاب میزانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در این بازدید گفت: از آنجایی که در طول شبانه ‌روز شاهد انواع ترافیک‌ در یک تقاطع خاص هستیم مانند ترافیک صبح‌گاهی یا ترافیک عصرگاهی، استفاده از یک زمان‌بندی ثابت و از پیش‌ تعیین ‌شده برای یک چراغ راهنمایی، نه‌ تنها باعث کنترل ترافیکی نمی ‌شود، بلکه به ‌نوعی عامل افزایش آن نیز خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروزه با پیشرفت تکنولوژی، با نصب چند سنسور در یک تقاطع و یک سیستم رایانه‌ای، به راحتی می‌توان مدیریت چراغ‌های راهنمایی را به یک سیستم هوشمند سپرد و از به‌هدر رفتن زمان افراد و سوخت خودروها در پشت چراغ قرمزها و هم‌چنین آفزایش آلودگی هوا جلوگیری کرد.

میزانی یادآورشد: در حال حاضر ۷۵ دوربین نظارتی و ۲۱ دستگاه دوربین کنترل سرعت در شهر قزوین نصب شده که با این کار میانگین سرعت تخلف حدود ۲۱ کیلومتر کاهش یافته است.

وی افزود: ۸۵ درصد چراغ های راهنمایی شهر قزوین هوشمند شده است و ۸۰ درصد تقاطع های سطح شهر را پوشش می دهد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین همچنین ضمن معرفی مرکز در خصوص مشکلات و چالش های مرکز نیز مطالبی بیان کرد.

در ادامه علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: استفاده از تجهیزات به روز می تواند از بار ترافیکی کم کند.

آشناگر افزود: در سطح شهر سرعت گیرهای زیادی نصب شده که برخی از آنها هیچ ضرورتی ندارد بلکه باید فرهنگ سازی کنیم تامردم با قانون و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شوند.

وی یادآورشد: مرکز کنترل ترافیک حتی الامکان نباید زیر بار نصب سرعت گیرهای غیر استاندارد برود.

معاون امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: وجود مرکز کنترل ترافیک یکی از کارهای ارزشمند درکاهش مرگ و میر، سوانح وکنترل ترافیک است.

وی بیان کرد: امیدواریم قزوین بتواند الگویی برای شهرهای دیگر هم باشد تا با توجه به افزایش جمعیت در آینده دچار چالش ترافیکی نشوند.

آشناگر اظهارداشت: نصب سرعت گیرهای غیر استاندارد و غیر ضروری مشکل ساز است و مرکز کنترل ترافیک در مکان هایی که ضرورتی وجود ندارد نباید نسبت به نصب سرعت گیر های غیر استاندارد اقدام کند زیرا این کار باعث بروز مشکلاتی برای مردم و ایجاد خسارت و سوانح بیشتر می شود و محل قانونی هم ندارد.

وی افزود: باید با آموزش، تبلیغات محیطی، نصب پل و یا تغییر هندسی سرعت گیرها، به سمت کنترل و هدایت هوشمند ترافیک حرکت کنیم.