پرتز درباره دلایل شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه علیه لبنان توضیح می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، عمیر پرتز، به عنوان اولین شاهد درباره دلایل شکست اسرائیل از حزب الله لبنان، امروز در کمیته "وینوگارد"( کمیته رسیدگی کننده به علل شکست)، حاضر می شود.

بر اساس این گزارش، دان حالوتس، رئیس مستعفی ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و ایهود اولمرت، نخست وزیر این رژیم، شاهدان دیگری هستند که باید برای دادن شهادت در این کمیته حاضر شوند.

بر همین اساس، دان حالوتس هفته آینده به این کمیته می رود و اولمرت نیزبه عنوان آخرین شاهد در این کمیته حاضر خواهد شد.

در همین رابطه عمیر پرتز، امروز در هنگام ورود به تل آویو و پیش از حاضر شدن در جمع اعضای کمیته وینوگارد، اعلام کرده بود: مطمئنم می توانم اعضا کمیته را قانع کنم که نقش چندانی در شکست اسرائیل از نیروهای حزب الله نداشته ام.

پرتز چندی پیش اعلام کرده بود: در صورت مشخص شدن این نکته که وی مسئول شکست رژیم صهیونیستی از حزب الله است از مقام خود کناره گیری خواهد کرد.

پس از پایان جنگ 33 روزه و شکست رژیم صهیونیستی از نیروهای حزب الله، انتقادها از اولمرت و پرتز افزایش یافت و این انتقادها به جایی رسید که اکثر مقامها خواهان استعفای اولمرت، پرتز و سایر مقامهای مسئول در شکست شدند؛ بر همین اساس چند روز قبل دان حالوتس از سمت خود استعفا داد.

رادیو اسرائیل در تاریخ 27 دی ماه رادیو رژیم صهیونیستی از استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم به سبب شکست مفتضحانه ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه علیه لبنان خبر داده بود و در پی استعفای وی احتمال استعفای اولمرت و پرتز نیز افزایش یافت.

بر همین اساس و در پی افزایش شایعات منابع نزدیک به نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کردند که استعفای " دان حالوتس" رئیس ستاد ارتش این رژیم به استعفای این دو مقام منجر نخواهد شد.