پکن کمک‌ مالی ۶۰ میلیارد دلاری به قاره سیاه را وعده داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در نشست رهبران چین و آفریقا که امروز به میزبان «شی جینگ پینگ» رئیس جمهوری چین آغاز شد، وی از کمک مالی پکن به قاره سیاه خبر داد.

رئیس جمهوری چین در سخنرانی آغاز به کار این نشست اعلام کرد: پکن ۶۰ میلیارد دلار به آفریقا کمک مالی خواهد کرد.

وی در سخنان خود ادامه داد: پکن رابطه با آفریقا را مهم دانسته و کمک مالی مذکور را در قالب سرمایه گذاری و تأمین مالی به ویژه در چارچوب حمایت از نهادها و شرکت ها در این کشور ها به آن ها رائه خواهد کرد.

بر اساس اعلام «شی جینگ پینگ»، چین در این راستا واردات برخی کالاها از آفریقا را نیز افزایش داده و انتشار اوراق قرضه برای نهادهای مالی آفریقا در چین را تسهیل می کند.

این در حالیست که رهبرانی از قاره آفریقا امروز برای یک نشست دو روزه درباره همکاری چین و آفریقا در پکن حضور داشته و انتظار می‌ رود مذاکرات جاری بر پروژه راه ابریشم جدید چین موسوم به «طرح یک کمربند و یک جاده» متمرکز باشد.