۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۵۲

رئیس پلیس راه استان قزوین اعلام کرد:

مأمور وظیفه‌شناس پلیس‌راه در قزوین تشویق شد

قزوین- رئیس پلیس‌راه استان قزوین گفت: یک مأمور وظیفه‌شناس پلیس‌راه که در کمک به راننده‌ای در اتوبان قزوین به کرج موردتوجه مردم قرارگرفته بود از سوی فرمانده انتظامی استان تشویق شد.

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روز جمعه در مسیر اتوبان قزوین به کرج یکی از ماموران پلیس راه متوجه خراب شدن یک خودروی وانت با بار می شود که با همراهی لازم و هدایت خودرو به توقفگاه و حاشیه امن ضمن تخلیه بار آن نسبت به پنچرگیری خودرو تعمیر آن اقدام می کند تا این خودرو قابل ادامه مسیر باشد.

وی بیان کرد: با هدایت این افسر پلیس راه راننده خودرو پس از چند ساعت که از تعمیر خودرو می گذرد قادر به ادامه مسیر می شود که شهروندان تیزبین و وظیفه شناس از این مامور در هنگام خدمت رسانی صادقانه و بی آلایش عکس و فیلم تهیه کرده و در فضای مجازی منتشر کردند که پس از اطلاع ازاین وضعیت این مامور مورد تشویق فرمانده انتظامی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآور شد: این افسر وظیفه شناس سروان «عالی زاده» نام دارد و با بیش از ۱۸ سال سابقه کار در حال حاضر جانشین پلیس راه قزوین به کرج است.

مردم خدمات ماموران وظیفه شناس را ببینند

سرهنگ بیگلری یادآور شد: این حرکت شهروندان محترم موجب شد خدمات ارزشمند یک مامور پلیس راه به خوبی دیده شود و باید دانست از این گونه کارها بسیار انجام می گیرد اما دیده نمی شود و انتظار داریم شهروندان گرامی خدمات خوب و انسانی ماموران پلیس را ببینند و موجب تشویق سایر ماموران شوند.

    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
      مردم قدرشناس ایران هر فرد را که وجدان کاری و اجتماعی داشته باشند عاشقانه دوست دارند فقط خدا نکند کسی با احساسات و عقاید مردم بازی کند که جواب دندان شکنی میدهند

