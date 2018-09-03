سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روز جمعه در مسیر اتوبان قزوین به کرج یکی از ماموران پلیس راه متوجه خراب شدن یک خودروی وانت با بار می شود که با همراهی لازم و هدایت خودرو به توقفگاه و حاشیه امن ضمن تخلیه بار آن نسبت به پنچرگیری خودرو تعمیر آن اقدام می کند تا این خودرو قابل ادامه مسیر باشد.

وی بیان کرد: با هدایت این افسر پلیس راه راننده خودرو پس از چند ساعت که از تعمیر خودرو می گذرد قادر به ادامه مسیر می شود که شهروندان تیزبین و وظیفه شناس از این مامور در هنگام خدمت رسانی صادقانه و بی آلایش عکس و فیلم تهیه کرده و در فضای مجازی منتشر کردند که پس از اطلاع ازاین وضعیت این مامور مورد تشویق فرمانده انتظامی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآور شد: این افسر وظیفه شناس سروان «عالی زاده» نام دارد و با بیش از ۱۸ سال سابقه کار در حال حاضر جانشین پلیس راه قزوین به کرج است.

مردم خدمات ماموران وظیفه شناس را ببینند

سرهنگ بیگلری یادآور شد: این حرکت شهروندان محترم موجب شد خدمات ارزشمند یک مامور پلیس راه به خوبی دیده شود و باید دانست از این گونه کارها بسیار انجام می گیرد اما دیده نمی شود و انتظار داریم شهروندان گرامی خدمات خوب و انسانی ماموران پلیس را ببینند و موجب تشویق سایر ماموران شوند.