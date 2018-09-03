هزار و ۲۵۹ پایگاه جشن عاطفه ها در خراسان جنوبی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رفیعی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: جشن عاطفه ها به رسم هر سال در ۱۵ و ۱۶ شهریورماه همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آعاز می شود.

وی اظهار کرد: این جشن به منظور بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی موجود، ترویج سنت های حسنه اسلامی، رفع نیازهای مادی دانش آموزان محروم و ایجاد فضای نشاط و امید برگزار می شود.

رفیعی با بیان اینکه جشن عاطفه ها با شعار «لبخند مهر بسته به مهر شما» برگزار می شود، گفت: این جشن به صورت نمادین در ۱۵ شهریور در سطح شهر و در ۱۶ شهریور در مصلی های نماز جمعه برگزار می شود.

وی بیان کرد: در جشن عاطفه های سال جاری برای استفاده از بستر الکترونیک، کد دستوری#۱*۸۸۷۷* را شماره گیری کرده و در این امر حسنه امکان شرکت وجود دارد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین خیران می توانند از طریق شماره ۰۹۶۸۸۷۷ در جشن عاطفه ها شرکت کنند.

رفیعی با بیان اینکه در جشن عاطفه های سال جاری هزار و ۲۵۹ پایگاه ثابت و سیار برپا می شود، افزود: از این تعداد هزار و ۲۱۵ پایگاه ثابت و ۴۴ پایگاه سیار است.

وی ادامه داد: ۴۸ پایگاه توسط کمیته امداد در شهرستان ها، ۹۹ پایگاه توسط مساجد ، ۷۶ پایگاه توسط بسیج و ۴۴ پایگاه به صورت سیار خواهد بود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در مرحله دوم برگزاری جشن عاطفه ها، ۹۴۸ پایگاه در مدارس خراسان جنوبی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان در جشن عاطفه ها جمع آوری شده است، گفت: پیش بینی می شود در سال جاری افزایش ۵۰ درصدی مشارکت های مردمی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هزار و ۴۰۰ نیرو برای برگزاری جشن عاطفه های امسال همکاری می کنند، اظهار کرد: ۱۱۷ هزار پاکت برای مدارس پیش بینی شده و در روز های آغازین توزیع می شود.

رفیعی ادامه داد: پیش بینی می شود برای ۹ هزار و ۱۷۲ نفر بتوانیم حداقل یک بسته لوازم تحریر درخور شان دانش آموزان مهیا شود.