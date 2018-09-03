«تونی بلر»: طرح دولت انگلیس برای «برگزیت» محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، «تونی بلر» نخست وزیر پیشین انگلیس در مصاحبه ای اختصاصی با یورونیوز طرح دولت کنونی این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» را محکوم به شکست دانست.

نخست وزیر پیشین انگلیس در این خصوص گفت: طرح ارائه شده «ترزا می» برای برگزیت بدترین حالت ممکن در این مسیر بوده و لذا این شیوه هیچ کسی را راضی نخواهد کرد.

«تونی بلر» در این مصاحبه ادامه داد: تصور «ترزا می» این است که باید به برگزیت جامه عمل پوشاند، یعنی با اینکه گزینه خوبی نیست؛ ولی باید صورت پذیرد.

وی درباره اقدامات نخست وزیر کنونی این کشور افزود: ترزا می قصد دارد برگزیت را به ملایم ترین نحوه ممکن به سرانجام برساند. در این صورت می تواند به حامیان برگزیت اعلام کند که لندن از اتحادیه اروپا خارج شده است و در عین حال اقتصاد کشور را نجات داده است.

بلر تصریح کرد: از یک جنبه این اقدام به نظر کاملا منطقی می رسد؛ اما مشکل از آنجا آغاز می شود که با این شیوه از یک طرف او نمی تواند کسانی را که واقعا برگزیت می خواهند را راضی کند و از طرف دیگر نیز در راضی کردن مخالفان برگزیت ناتوان خواهد بود. این سیاست شاید سازشکاری هوشمندانه ای به نظر برسد؛ اما در عمل سازشی است که از دو طرف بدترین حالت ممکن است و به همین جهت هیچ کس را راضی نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: به همین علت فکر نمی کنم این روش بتواند تأئید کسی را در مجلس عوام انگلیس به همراه داشته باشد. به نظر من پارلمان به این سیاست رأی منفی خواهد داد.