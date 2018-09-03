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۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۰۰

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان:

کشتی گلستان نیازمند ارتقای کیفیت مربیان است

کشتی گلستان نیازمند ارتقای کیفیت مربیان است

گرگان – مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای کشتی استان گلستان ارتقای کیفیت مربیان این رشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی بعدازظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی ریاست هیئت کشتی استان گلستان، اظهار کرد: رتبه استان گلستان در ارزیابی فدراسیون کشتی از یازدهم به هفتم رسیده اما نباید به این ارتقای رتبه قانع باشیم.

وی افزود: کشتی گلستان باید در رده‌های سنی مختلف ملی پوش داشته باشد و امیدواریم هیئت کشتی برنامه‌های لازم برای رسیدن به این هدف را انجام دهد.

طیبی ادامه داد: نیاز است تا داوران و مربیان کشتی گلستان ارتقا یابند و افرادی در سطح نخست ملی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ارتقای کیفی مربیان کشتی گلستان یکی از مهم‌ترین نیازهای حال حاضر این رشته در استان است و برای ارتقای کشتی گلستان باید در این بخش جدی عمل کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به میزبانی گرگان از مسابقات بین المللی کشتی گفت: مسابقات بین المللی کشتی روز جهانی کودک از ۲۸ آبان تا دوم آذر به میزبانی گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار می‌شود.

طیبی افزود: میزبانی مسابقات بین المللی فرصتی است تا کشتی گلستان بهره برداری‌های لازم برای توسعه و ارتقای این رشته را انجام دهد.

لازم به ذکر است؛ مجمع انتخاباتی ریاست هیئت کشتی استان گلستان با حضور دبیر فدراسیون کشتی برگزار و محمدحسین ملاح به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد.

کد مطلب 4393228

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