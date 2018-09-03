کشتی گلستان نیازمند ارتقای کیفیت مربیان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی بعدازظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی ریاست هیئت کشتی استان گلستان، اظهار کرد: رتبه استان گلستان در ارزیابی فدراسیون کشتی از یازدهم به هفتم رسیده اما نباید به این ارتقای رتبه قانع باشیم.

وی افزود: کشتی گلستان باید در رده‌های سنی مختلف ملی پوش داشته باشد و امیدواریم هیئت کشتی برنامه‌های لازم برای رسیدن به این هدف را انجام دهد.

طیبی ادامه داد: نیاز است تا داوران و مربیان کشتی گلستان ارتقا یابند و افرادی در سطح نخست ملی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ارتقای کیفی مربیان کشتی گلستان یکی از مهم‌ترین نیازهای حال حاضر این رشته در استان است و برای ارتقای کشتی گلستان باید در این بخش جدی عمل کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به میزبانی گرگان از مسابقات بین المللی کشتی گفت: مسابقات بین المللی کشتی روز جهانی کودک از ۲۸ آبان تا دوم آذر به میزبانی گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار می‌شود.

طیبی افزود: میزبانی مسابقات بین المللی فرصتی است تا کشتی گلستان بهره برداری‌های لازم برای توسعه و ارتقای این رشته را انجام دهد.

لازم به ذکر است؛ مجمع انتخاباتی ریاست هیئت کشتی استان گلستان با حضور دبیر فدراسیون کشتی برگزار و محمدحسین ملاح به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد.