تاکید ایران و سوریه بر توسعه همکاری ها در دوران بازسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار در تاکید کردند پس از پیروزی مقاومت و مقابله با تروریسم ضروری است ایران و سوریه در زمینه های مختلف بویژه اقتصادی همکاری های خود را توسعه داده و شرکت های ایرانی در دوره بازسازی سوریه حضور و مشارکت فعال داشته باشند.

همچنین طرفین در خصوص مهمترین مسائل روابط دوجانبه، منطقه ای، لزوم بازگشت آوارگان و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

گفتنی است، ظریف پیش از این دیدار با نخست وزیر سوریه و ولید معلم وزیر امور خارجه آن کشور هم دیدار و گفتگو داشت.