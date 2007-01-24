کتاب " پژوهش فقهی در خبر و خبرگزاری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این اثر به موضوعاتی همچون آشنایی با ماهیت خبر و نهاد خبرگزاری، سیاستهای کلی مورد نظر شارع در خبررسانی، احکام فقهی مربوط به مبدا خبر، احکام فقهی مربوط به خبر و مقصد آن و خبر و پیامدهای آن پرداخته شده است.

در مقدمه این کتاب می خوانیم: دانش فقه که پی گیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتناء تامی دارند بر آگاهی های اجتماعی، نمی تواند در قبال خبر که حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهیهای اجتماعی است، برخوردی خنثی و یا غیر ناظر به ماهیت و کارکرد آن داشته باشد.

در کتاب "پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری" سعی شده ضمن پرداختن به موضوع شناسی خبر و خبرگزاری، کارکرد خبر و نقش آن در پدیده های فرهنگی، قضایی، حقوقی و... به حکم شناسی آن نیز پرداخته شود.