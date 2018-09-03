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۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

شاه بیت خدمات نیروی انسانی ناجا، خدمت به جانبازان است

شاه بیت خدمات نیروی انسانی ناجا، خدمت به جانبازان است

معاون نیروی انسانی ناجا، شاه بیت خدمات نیروی انسانی ناجا را خدمت به جانبازان و ایثارگران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد زارعی در آیین نکوداشت جانبازان سرو قامت نیروی انتظامی گفت: خدا را شاکریم از این نعمت بزرگ که در اعیاد بزرگ و مبارکی همچون غدیر خم، قربان، ولادت امام موسی کاظم (ع) و در مهمانی امام علی بن موسی الرضا(ع) هستیم.

وی با اشاره به رشادت جانبازان و ایثارگران ناجا در عمر با برکت انقلاب اسلامی، اظهار داشت: شاه بیت خدمات مجموعه نیروی انسانی ناجا، خدمت به جانبازان است و خادمی شما جانبازان را برای خود افتخار می دانیم.

این مقام ارشد انتظامی به سفر معنوی جانبازان ۷۰ درصد، به عتبات عالیات اشاره کرد و افزود: با عنایت خداوند و اهل بیت(ع) اعزام جانبازان از مرداد ماه امسال آغاز شده و امیدواریم با وجود بعضی از مشکلات، همه جانبازان ۷۰ درصد ناجا به این سفر معنوی اعزام شوند.

سردار زارعی فداکاری جانبازان را دریای عظیم معرفت دانست و گفت: همسران صبور و فداکار جانبازان یقین داشته باشند از جایگاه بزرگ و اجری جزیل در درگاه الهی برخوردار هستند و به شکرانه این ایثار باید بر چادر آن ها بوسه سپاس زنیم.

معاون نیروی انسانی ناجا در پایان سخنان خود، جوانمردی و ایثار را از بزرگترین خصیصه های جانبازان دانست و خاطرنشان کرد: با فداکاری ها و جان فشانی های جانبازان و صبر و پایداری بی نظیر خانواده آنها امروز در سراسر میهن اسلامی شاهد آرامش و امنیت پایدار هستیم و باید همگان بدانند که این موفقیت در سایه رشادت های جانبازان و قطره قطره خون شهیدان ایران اسلامی به دست آمده است.

کد مطلب 4393259

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