کشف ۳۰۰میلیارد ریال کالای قاچاق درمرکزی/تشکیل ۶۷۵پرونده قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: مبارزه جدی با قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب زا به اقتصاد کشور در دستور کار این ستاد قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: برنامه ها و طرح های ویژه ای در این راستا امسال اجرایی شده که با نتایج خوبی همراه بوده و اجرای آن ها به صورت مستمر تا پایان سال جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: ۶۳۳ متخلف امسال در زمینه قاچاق کالا در این استان شناسایی و دستگیر شده اند و ۱۹۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین از متهمان توقیف شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: ۶۷۵ پرونده قاچاق کالا در این مدت در استان مرکزی تشکیل شده که ارزش ۳۶ پرونده آن بالای یک میلیارد ریال است.