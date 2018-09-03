  1. استانها
  2. مرکزی
۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۳۹

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبرداد؛

کشف ۳۰۰میلیارد ریال کالای قاچاق درمرکزی/تشکیل ۶۷۵پرونده قضایی

کشف ۳۰۰میلیارد ریال کالای قاچاق درمرکزی/تشکیل ۶۷۵پرونده قضایی

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد و ۹۶ میلیون ریال انوع کالای قاچاق در استان مرکزی کشف و ۶۷۵ پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: مبارزه جدی با قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب زا به اقتصاد کشور در دستور کار این ستاد قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: برنامه ها و طرح های ویژه ای در این راستا امسال اجرایی شده که با نتایج خوبی همراه بوده و اجرای آن ها به صورت مستمر تا پایان سال جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: ۶۳۳ متخلف امسال در زمینه قاچاق کالا در این استان شناسایی و دستگیر شده اند و ۱۹۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین از متهمان توقیف شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: ۶۷۵ پرونده قاچاق کالا در این مدت در استان مرکزی تشکیل شده که ارزش ۳۶ پرونده آن بالای یک میلیارد ریال است.

کد مطلب 4393261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها