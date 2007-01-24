حمله به کشور بزرگی چون ایران از توان آمریکا خارج است

به گزارش خبرگزاری مهر،"گری سیک" (Gary G. Sick) مشاور پیشین شورای امنیت ملی آمریکا درباره ایران ، موسس و مدیر اجرایی پروژه خلیج 2000 دانشگاه کلمیبا در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا گفت : یک" استراتژی درحال ظهور" در حال توسعه است که آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی را به شکل یک ائتلاف غیررسمی علیه ایران قرار می دهد.

وی بر این باور است که آمریکا در حال حاضر وارد جنگ علیه ایران نخواهد شد، زیرا دارای توان نظامی برای حضور در عراق و ایران به طور همزمان نیست.

وی درباره این ائتلاف ضد ایرانی هم گفت :" ایجاد این ائتلاف چندین مزیت واقعی دارد. نخست آنکه همه طرفها - کشورهای سنی در خلیح فارس به علاوه اردن و مصر - بسیار نگران توسعه ایران در منطقه و توسعه شیعه در خاورمیانه هستند. و البته اسرائیل هم بسیار نگران توسعه ایران است . من فکر می کنم که برای آمریکا این تصور وجود دارد که با تمرکز بر ایران برخی تمرکزها از عراق برداشته خواهد شد که البته این امر فاجعه بار خواهد بود . بنابراین برخی مزیتها برای همه طرفها وجود دارد و همچنین تماسهای واقعی در بین همه طرفها وجود داشته که من فکر می کنم فراتر از گفتگوی خودمانی است."

سیک افزود: "من فکر می کنم که جنگ عراق اشتباه بوده، زیرا شیعیان را تقویت کرد. مطمئنا راهی که این جنگ طی کرده یک فاجعه کامل برای هر کسی است که در آن مشارکت داشته است. من فکر می کنم که روزهای اعمال فشار برای ایجاد دموکراسی در خاورمیانه احتمالا حداقل برای زمان کنونی به سرآمده و فکر می کنم که این مسئله نیازمند آن است که آمریکا نقش فعال تری را در توسعه نوعی توافق بین اسرائیل و فلسطین ایفا کند. اعراب -عربستان سعودی،شورای همکاری خلیج فارس،مصر،اردن - در صورتی که بخواهند با آمریکا درباره ایران همکاری کنند و اگر این امر نیازمند حداقل همکاری التزامی با اسرائیل باشد، آنها به پوشش سیاسی نیاز دارند."

وی در توضیح این پوشش سیاسی گفت:" پوشش سیاسی روشن برای آنها این خواهد بود که بتوانند ادعا کنند یک تلاش تقویت شده برای پیدا کردن صلح بین اسرائیل و فلسطینیها وجود دارد و من فکر می کنم که تا آن حد، آنها باید نشان دهند که برخی پیشرفتها ایجاد شده است."

سیک درباره اقدام نظامی آمریکا علیه ایران خاطر نشان کرد:" باید به خاطر داشته باشید که در یک اقدام نظامی واقعی و یا تهدید شده علیه ایران، نگرانی بزرگ این است که ایران چگونه ممکن است تلافی کند. یک راه که آنها می توانند این کار را انجام دهند استفاده از موشکهای کوتاه برد موجود خود برای حمله به اروپا از طریق - به طور مثال - حمله به محموله نفتی در خلیج فارس باشد. بنابراین من فکر می کنم که موشکهای پاتریوت در آنجا هستند که نشان دهند آمریکا برای دفاع از این کشورها در صورت چنین حمله ای آماده است. همچنین این مسئله روشن است که ایرانیها به طور فعالانه ای در حال ایجاد یک زیرساختار است که به آنها توانایی را برای تلافی علیه نیروهای آمریکایی در عراق خواهد داد."

وی افزود:" من به هیچ وجه متقاعد نشده ام که آنها ( آمریکاییها) در حال انجام آن ( استقرارناو هواپیمابر در خلیج فارس) در زمان کنونی باشند. من فکر می کنم که آنها در حال آماده کردن راه برای انجام آن هستند و به نظر من دستگیری دیپلماتهای ایرانی به این فرایند مربوط است. در مورد اقدام نظامی علیه ایران هم فکر می کنم که این امر اتفاق نمی افتد. به نظر من منطق این کار این است که اگر فکر می کنید می توانید این کار را با یک حمله هوایی سریع انجام دهید، خودتان را فریب می دهید. اساس هر گونه حمله ای که آمریکا علیه ایران به راه خواهد انداخت؛ پیامدهایی خواهد داشت : یکی از آنها تقویت دولت کنونی ایران است. این امر، همچنین تلافی سخت ایرانیها را در جاهای دیگر خواه علیه نیروهای آمریکایی و خواه همپیمانان آمریکا به دنبال خواهد داشت."

این تحلیلگر آمریکایی خاطر نشان کرد:" به نظر من نتیجه پایانی این خواهد بود که اگر آمریکا واقعا می خواهد با این مشکل برخورد کند؛ نمی تواند آن را با حمله هوایی متوقف کند، بلکه باید توان نظامی خود را بر زمین بگذارد. واقعیت این است که ما در حال حاضر این توان را هم نداریم. ایران یک کشور بسیار بزرگ است و نسبت به عراق حس ناسیونالیسم بیشتری در آنجا وجود دارد. بنابراین من شخصا فکر می کنم که دولت آمریکا می خواهد درباره آن ( اقدام نظامی ) حرف بزند مثل اسرائیلیها که در حال حرف زدن درباره آن با صراحت زیاد هستند، اما در واقع این کار را انجام نمی دهند."

سیک در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که ایران با تعلیق موقت غنی سازی موافقت کند، مدعی شد:" من فکر

می کنم که این یک احتمال بسیارواقعی است. من در حال شنیدن این امر از برخی ایرانیها هستم . "

وی همچنین در پاسخ به این سوال که این امر درها را برای گفتگوی آمریکا و ایران باز خواهد کرد، گفت:" بله درست است. من فکر می کنم که پس از جشن هسته ای در ایران لحظه ای خواهد بود که می توان این ایده را مورد آزمایش قرار داد. حدس من این است که ایران درواقع خواهان مد نظر قرار دادن تعلیق این آزمایش در آن مرحله خواهد بود."