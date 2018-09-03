قیمت دارو تا فروردین ماه سال آینده تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانپور ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: قیمت داروها تا فروردین ماه سال آینده تغییر نخواهد کرد.

وی از کمبود روزانه ۵۰ تا ۶۰ قلم دارو خبر داد و افزود: روزانه لیستی از کمبود دارو در سطح کشور ارائه می شود که هر روز متغیر است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بسیاری از داروهایی که کمبود آن اعلام می شود، نوع داخلی و خارجی آن وجود دارد و تنها اعلام می شود که یک برند خاص از آن دارو وجود ندارد.

وی با اظهار اینکه مردم نگرانی بابت کمبود دارو نداشته باشند، گفت: امروز مردم دچار ترس و نگرانی از بابت کمبود دارو شدند و همین مسئله سبب شده که شاهد هجوم مردم به داروخانه ها و خرید اضافی باشیم.

جهانپور اضافه کرد: این مسئله سبب شده که در توزیع دارو دچار محدودیت و کنترل شویم.

وی با بیان اینکه اگر چه امروز با کمبود دارو مواجهیم اما بحران دارو نداریم، گفت: وظیفه ما این است که همه داروهای مورد نیاز را تأمین کنیم و مردم در این خصوص نگرانی نداشته باشند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در حوزه عملکرد سازمان غذا و دارو و استاندارد اظهار داشت: سازمان غذا و دارو در حوزه‌های اختصاصی کار خود را انجام می‌دهد اما سازمان غذا و دارو و استاندارد به گونه‌ای عمل می‌کنند که اگر هر کدام در مسأله‌ای ورود کند سازمان دیگر آن را می‌پذیرد؛ این دو سازمان در راستای یکدیگر و برای خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می کنند.